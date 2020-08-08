За минулу добу в Україні на коронавірус захворіло 72 медика та 91 дитина, – Степанов



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«Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 79 750 людей, з них 5 581 дитина та 9 150 медичних працівників» - Степанов

Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 879

За минулу добу в Україні на Сovid-19 захворіло 72 медика та 91 дитина. Всього з початку пандемії захворіла 5 581 дитина та 9 150 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу в Україні захворіло 1 489 осіб, з них 91 дитина та 72 медичних працівника. Було госпіталізовано 294 людини, зафіксовано 27 летальних випадків. При цьому одужало 600 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 79 750 людей, з них 5 581 дитина та 9 150 медичних працівників. При цьому загалом одужало 43 655 пацієнтів, а летальних випадків 1 879», – зазначив він.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 серпня в Україні зафіксовано 1 489 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків більше, ніж учора (1 453).

Одужали – 600 (вчора 531), померли – 27 (вчора 33).

Загалом одужали 43 655 осіб, летальних випадків – 1 879.

У Києві виявлено хворих 200 осіб (вчора 186). Також 88 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 94) і 154 – на Львівщині (вчора 152), 109 – на Рівненщині (вчора 100).

Коронавірус в Україні

Всього 79750

Одужали 43655

Хворіють 34216

Померли 1879

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Нагадаємо, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок Covid-19, з них за добу – 1453. Померли – 33 пацієнти.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксовано у Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.

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