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    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 1 489 осіб

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    Станом на ранок в Україні померли 27 осіб - Оперативні дані МОЗ. В Україні за добу захворіло 1 489 осіб
    Станом на ранок в Україні померли 27 осіб

    Загалом з початку епідемії Covid-19 в Україні зафіксовано летальних випадків – 1 879

    Станом на ранок 8 серпня в Україні зафіксовано 1 489 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків більше, ніж учора (1 453).

    Одужали – 600 (вчора 531), померли – 27 (вчора 33).

    Загалом одужали 43 655 осіб, летальних випадків – 1 879.

    У Києві виявлено хворих 200 осіб (вчора 186). Також 88 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 94) і 154 – на Львівщині (вчора 152), 109 – на Рівненщині (вчора 100).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      79750
    • Одужали
      43655
    • Хворіють
      34216
    • Померли
      1879

    Нагадаємо, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок Covid-19, з них за добу – 1453. Померли – 33 пацієнти. 

    Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

    Найбільше нових випадків зафіксовано у Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.

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