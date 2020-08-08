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    У столиці за добу коронавірус виявили у 200 мешканців

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    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі&nbsp; - У столиці за добу коронавірус виявили у 200 мешканців
    Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі 

    «За добу троє людей померли» – Кличко

    Іще в 200 мешканців Києва виявили коронавірус за минулу добу. Троє людей померли. Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

    «Кількість хворих на коронавірус у столиці і надалі збільшується. Ще в 200 мешканців Києва виявили вірус за минулу добу. Троє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 145 киян. На сьогодні в столиці вже 9378 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – повідомив Кличко.

    Серед тих, хто захворіли: 99 жінок віком від 18до 85 років. Та 7 дівчаток від 2 до 17 років. 90 чоловіків віком від 19 до 78 рокiв. І четверо хлопчиків від 4 до 16 років. 

    До лікарень столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    За минулу добу одужали 42 людини. Всього коронавірус подолали 3205 мешканців Києва.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 29. У Дніпровському – 28, в Деснянському – 24. У Оболонському та Святошинському районах – по 23 випадки, – зазначив мер. – Вірус ближче, ніж багатьом здається. Тому, не будьте легковажними й не нехтуйте правилами! Бережіть себе!», – наголосив Віталій Кличко.

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    Як повідомлялося, станом на ранок 8 серпня в Україні зафіксовано 1 489 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків більше, ніж учора (1 453).

    Одужали – 600 (вчора 531), померли – 27 (вчора 33).

    Загалом одужали 43 655 осіб, летальних випадків – 1 879.

    У Києві виявлено хворих 200 осіб (вчора 186). Також 88 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 94) і 154 – на Львівщині (вчора 152), 109 – на Рівненщині (вчора 100).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      79750
    • Одужали
      43655
    • Хворіють
      34216
    • Померли
      1879

    Нагадаємо, в Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок Covid-19, з них за добу – 1453. Померли – 33 пацієнти. 

    Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

    Найбільше нових випадків зафіксовано у Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.

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