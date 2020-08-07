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    Третій день поспіль в Україні «коронавірусний» антирекорд: 1453 нових хворих за добу

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    В Україні вже більше 78 тисяч заражених - Третій день поспіль в Україні «коронавірусний» антирекорд: 1453 нових хворих за добу
    В Україні вже більше 78 тисяч заражених

    Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці

    В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок Covid-19, з них за добу – 1453. Померли - 33 пацієнти. 

    Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

    Найбільше нових випадків зафіксовано у Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.

    Зазначимо, що це вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

    Загалом ситуація з коронавірусом наразі така:

    • 78 261 випадок заражень,
    • 43 055 випадків одужань,
    • 1 852 смертельних випадків.

    Зокрема, за минулу добу одужала 531 людина і 33 осіб померли.

    Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.

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