Третій день поспіль в Україні «коронавірусний» антирекорд: 1453 нових хворих за добу
Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці
В Україні станом на 7 серпня лабораторно підтверджено 78 261 випадок Covid-19, з них за добу – 1453. Померли - 33 пацієнти.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.
Найбільше нових випадків зафіксовано у Києві, Львіській, Рівненській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській областях.
Зазначимо, що це вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.
Загалом ситуація з коронавірусом наразі така:
- 78 261 випадок заражень,
- 43 055 випадків одужань,
- 1 852 смертельних випадків.
Зокрема, за минулу добу одужала 531 людина і 33 осіб померли.
Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.