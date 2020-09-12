Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19



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Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за минулу добу зареєстрована у місті Києві та Харківській області - Степанов

За минулу добу в Україні коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3103 людей

Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за минулу добу зареєстрована у місті Києві та Харківській області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу зафіксовано: в місті Київ – 428 випадків, у Харківській області – 292 випадки, при чому у місті Харкові із цих 292 – 249 випадків, у Тернопільській області – 280 випадків, Одеській області – 225 випадків, Хмельницькій області – 155 випадків. Ви бачите, що вже другий день поспіль в нас більше 3 тис. захворілих за добу, у нас зростає госпіталізація людей, тобто люди, які потребують лікування від Covid-19 саме в стаціонарних умовах, у нас сьогодні, я сказав би, така, страшна цифра щодо кількості людей, які пішли з життя через Covid-19 – 72 людини», – сказав Максим Степанов.

За даними міністерства охорони здоров’я, кількість випадків захворювання в областях така:

Вінницька обл – 4756 (+66 за добу)

Волинська обл – 6224 (+63)

Дніпропетровська обл – 3176 (+83)

Донецька обл – 2026 (+84)

Житомирська обл – 4194 (+139)

Закарпатська обл – 8532 (+79)

Запорізька обл – 2242 (+106)

Івано-Франківська обл – 11083 (+130)

Кіровоградська обл – 892 (+7)

м. Київ – 16951 (+428)

Київська обл – 6750 (+102)

Львівська обл – 16774 (+148)

Луганська обл – 562 (+30)

Миколаївська обл – 1929 (+78)

Одеська обл – 9382 (+225)

Полтавська обл – 1161 (+31)

Рівненська обл – 10369 (+152)

Сумська обл – 2323 (+94)

Тернопільська обл – 8657 (+280)

Харківська обл – 12404 (+292)

Херсонська обл – 596 (+20)

Хмельницька обл – 3850 (+155)

Чернівецька обл – 11988 (+141)

Черкаська обл – 2384 (+90)

Чернігівська обл – 2654 (+80)

Коронавірус в Україні

Всього 151859

Хворіють 80365

Одужали 68346

Померли 3148

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3103 людей. Це на 41 випадок менше, ніж днем раніше (3144). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Одужали за минулу добу – 1341 людина (днем раніше –1128), померли 72 – (53).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 151859 людей, одужали 68346 осіб, летальних випадків – 3148.