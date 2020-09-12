Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
За минулу добу в Україні коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3103 людей
Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за минулу добу зареєстрована у місті Києві та Харківській області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу зафіксовано: в місті Київ – 428 випадків, у Харківській області – 292 випадки, при чому у місті Харкові із цих 292 – 249 випадків, у Тернопільській області – 280 випадків, Одеській області – 225 випадків, Хмельницькій області – 155 випадків. Ви бачите, що вже другий день поспіль в нас більше 3 тис. захворілих за добу, у нас зростає госпіталізація людей, тобто люди, які потребують лікування від Covid-19 саме в стаціонарних умовах, у нас сьогодні, я сказав би, така, страшна цифра щодо кількості людей, які пішли з життя через Covid-19 – 72 людини», – сказав Максим Степанов.
За даними міністерства охорони здоров’я, кількість випадків захворювання в областях така:
- Вінницька обл – 4756 (+66 за добу)
- Волинська обл – 6224 (+63)
- Дніпропетровська обл – 3176 (+83)
- Донецька обл – 2026 (+84)
- Житомирська обл – 4194 (+139)
- Закарпатська обл – 8532 (+79)
- Запорізька обл – 2242 (+106)
- Івано-Франківська обл – 11083 (+130)
- Кіровоградська обл – 892 (+7)
- м. Київ – 16951 (+428)
- Київська обл – 6750 (+102)
- Львівська обл – 16774 (+148)
- Луганська обл – 562 (+30)
- Миколаївська обл – 1929 (+78)
- Одеська обл – 9382 (+225)
- Полтавська обл – 1161 (+31)
- Рівненська обл – 10369 (+152)
- Сумська обл – 2323 (+94)
- Тернопільська обл – 8657 (+280)
- Харківська обл – 12404 (+292)
- Херсонська обл – 596 (+20)
- Хмельницька обл – 3850 (+155)
- Чернівецька обл – 11988 (+141)
- Черкаська обл – 2384 (+90)
- Чернігівська обл – 2654 (+80)
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Всього151859
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Хворіють80365
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Одужали68346
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Померли3148
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3103 людей. Це на 41 випадок менше, ніж днем раніше (3144). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.
Одужали за минулу добу – 1341 людина (днем раніше –1128), померли 72 – (53).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 151859 людей, одужали 68346 осіб, летальних випадків – 3148.