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    Здоров'я

    Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

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    Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за минулу добу зареєстрована у місті Києві та Харківській області - Степанов - Степанов назвав регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
    Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за минулу добу зареєстрована у місті Києві та Харківській області - Степанов

    За минулу добу в Україні коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3103 людей

    Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 за минулу добу зареєстрована у місті Києві та Харківській області. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу зафіксовано: в місті Київ – 428 випадків, у Харківській області – 292 випадки, при чому у місті Харкові із цих 292 – 249 випадків, у Тернопільській області – 280 випадків, Одеській області – 225 випадків, Хмельницькій області – 155 випадків. Ви бачите, що вже другий день поспіль в нас більше 3 тис. захворілих за добу, у нас зростає госпіталізація людей, тобто люди, які потребують лікування від Covid-19 саме в стаціонарних умовах, у нас сьогодні, я сказав би, така, страшна цифра щодо кількості людей, які пішли з життя через Covid-19 – 72 людини», – сказав Максим Степанов.

    За даними міністерства охорони здоров’я, кількість випадків захворювання в областях така:

    • Вінницька обл – 4756 (+66 за добу)
    • Волинська обл – 6224 (+63)
    • Дніпропетровська обл – 3176 (+83)
    • Донецька обл – 2026 (+84)
    • Житомирська обл – 4194 (+139)
    • Закарпатська обл – 8532 (+79)
    • Запорізька обл – 2242 (+106)
    • Івано-Франківська обл – 11083 (+130)
    • Кіровоградська обл – 892 (+7)
    • м. Київ – 16951 (+428)
    • Київська обл – 6750 (+102)
    • Львівська обл – 16774 (+148)
    • Луганська обл – 562 (+30)
    • Миколаївська обл – 1929 (+78)
    • Одеська обл – 9382 (+225)
    • Полтавська обл – 1161 (+31)
    • Рівненська обл – 10369 (+152)
    • Сумська обл – 2323 (+94)
    • Тернопільська обл – 8657 (+280)
    • Харківська обл – 12404 (+292)
    • Херсонська обл – 596 (+20)
    • Хмельницька обл – 3850 (+155)
    • Чернівецька обл – 11988 (+141)
    • Черкаська обл – 2384 (+90)
    • Чернігівська обл – 2654 (+80)
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      151859
    • Хворіють
      80365
    • Одужали
      68346
    • Померли
      3148

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3103 людей. Це на 41 випадок менше, ніж днем раніше (3144). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

    Одужали за минулу добу – 1341 людина (днем раніше –1128), померли 72 – (53).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 151859 людей, одужали 68346 осіб, летальних випадків – 3148.

     

    Київ міністр Максим Степанов коронавірус
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