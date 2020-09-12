  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    В Україні коронавірус виявили ще у 3103 людей

    • Розсилка
    <p>За минулу добу від коронавірусу померли 72 людини</p> - В Україні коронавірус виявили ще у 3103 людей

    За минулу добу від коронавірусу померли 72 людини

    Від Covid-19 за минулу добу одужали 1341 людина

    В Україні за минулу добу, 11 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3103 людей. Це на 41 випадок менше, ніж днем раніше (3144). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

    Одужали за минулу добу – 1341 людина (днем раніше –1128), померли 72 – (53).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 151859 людей, одужали 68346 осіб, летальних випадків – 3148.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 10 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3144 людей. Це на 562 випадки більше, ніж днем раніше (2582). 

    Одужали за минулу добу – 1194 людини (днем раніше –1174), померли 53 – (45).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 148756 людей, одужали 67005 осіб, летальних випадків – 3076.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      151859
    • Хворіють
      80365
    • Одужали
      68346
    • Померли
      3148

    Нагадаємо, що ВООЗ закликає світ готуватися до нової пандемії.

    Україна розробляє тест, що дозволить з одного зразка визначати грип чи Covid-19 у людини.

    В Ізраїлі розробили 10-секундний тест на Covid-19 і незабаром він може з’явиться в Україні.

    До слова, у світі станом на ранок 11 вересня виявлено 28328131 хворих на коронавірус. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної коронавірусом складає 913919, одужало – 20342740 людей. Найбільше нових випадків коронавірусу у країнах Європи виявлено в Іспанії, Франції, Росії, Великобританії та Українї. Наразі Україна перебуває на 16-му місці за кількістю заражень за добу.

    Читайте також:
    Україну по-новому поділили на карантинні зони: що змінилось
    Україна епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ