В Україні різко виросла добова смертність від Сovid-19



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У Києві 11 вересня від Covid-19 померли 5 людей

Загалом від початку пандемії в Україні від коронавірусу померло 3148 людей

За минулу добу, 11 вересня, в Україні від коронавірусу померли 72 особи. Це найбільша кількість смертей за день з початку епідемії.

Про це свідчать дані РНБО станом на ранок 12 вересня.

Найбільше заражень у п’ятницю виявили у столиці – 428.

Крім того, у Києві 11 вересня від Covid-19 померли 5 людей.

Серед лідерів по поширенню вірусу також Харківська (292 заражень, 6 летальних випадків) та Тернопільська області (280 заражень, 2 летальних випадки).

Коронавірус в Україні

Всього 151859

Хворіють 80365

Одужали 68346

Померли 3148

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Нагадаємо: в Україні за минулу добу, 11 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3103 людей. Це на 41 випадок менше, ніж днем раніше (3144). Одужали за минулу добу – 1341 людина (днем раніше –1128).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 12 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 151859 людей, одужали 68346 осіб, летальних випадків – 3148.

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