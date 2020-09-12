Франція скоротила термін самоізоляції до семи днів



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У Парижі з 28 серпня запровадили обовʼязкове носіння масок на всій території міста

Для людей, які контактували з інфікованими коронавірусом скоротили самоізоляцію

У Франції термін обов’язкової самоізоляції для тих, хто контактував із хворими на коронавірус, скоротили з 14 до семи днів. Про це заявив премʼєр-міністр країни Жан Кастекс.

«Тривалість ізоляції буде скорочена до семи днів, тобто періоду, протягом якого існує реальний ризик зараження», – сказав він, попередивши, що проводитимуть «перевірки», щоб гарантувати дотримання самоізоляції.

За словами Кастекса, вірус не втратив інтенсивності поширення і залишиться у Франції ще щонайменше «кілька місяців».

«У справі протистояння цій епідемії наша стратегія не змінюється: боротися з вірусом, уникаючи того, щоб виносити за дужки наше соціальне, культурне, економічне життя і нашу здатність жити нормально. Ми повинні досягати успіхів, не дозволяючи знову втягнути себе в логіку загального карантину», – додав прем’єр Франції.

Нагадаємо, що у Франції за добу виявили рекордні майже 10 тисяч випадків коронавірусу.