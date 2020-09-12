  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Франція скоротила термін самоізоляції до семи днів

    • Розсилка
    <span>У Парижі з 28 серпня запровадили обовʼязкове носіння масок на всій території міста</span> - Франція скоротила термін самоізоляції до семи днів
    У Парижі з 28 серпня запровадили обовʼязкове носіння масок на всій території міста

    Для людей, які контактували з інфікованими коронавірусом скоротили самоізоляцію

    У Франції термін обов’язкової самоізоляції для тих, хто контактував із хворими на коронавірус, скоротили з 14 до семи днів. Про це заявив премʼєр-міністр країни Жан Кастекс.

    «Тривалість ізоляції буде скорочена до семи днів, тобто періоду, протягом якого існує реальний ризик зараження», – сказав він, попередивши, що проводитимуть «перевірки», щоб гарантувати дотримання самоізоляції.

    За словами Кастекса, вірус не втратив інтенсивності поширення і залишиться у Франції ще щонайменше «кілька місяців».

    «У справі протистояння цій епідемії наша стратегія не змінюється: боротися з вірусом, уникаючи того, щоб виносити за дужки наше соціальне, культурне, економічне життя і нашу здатність жити нормально. Ми повинні досягати успіхів, не дозволяючи знову втягнути себе в логіку загального карантину», – додав прем’єр Франції.

    Нагадаємо, що у Франції за добу виявили рекордні майже 10 тисяч випадків коронавірусу.

    Франція вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ