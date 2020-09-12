Долар стабільно дорожчає. Чи буде курс вище за 28 гривень і на скільки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Продавати долари без особливої потреби точно не варто, скоро вони будуть дорожче

Думки фінансових аналітиків діаметрально протилежні

Долар продовжує міцнішати, а гривня – слабшати. На тижні, що минає, цей тренд чітко простежувався з понеділка по п’ятницю. І навіть на минулих вихідних було невелике (+1 коп.) подорожчання готівкової іноземної валюти в продажі і купівлі, хоча зазвичай в такі дні курс стабільний.

Нацбанк також плавно послаблював гривню, в результаті за тиждень вона подешевшала на 14 копійок (0,5%). Який тренд очікувати до кінця другої декади вересня, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Символічне зростання курсу в робочі дні прискорилося. Зростання йшло повільно, але, як то кажуть, впевнено. Упевненості банкірам і власникам обмінних пунктів додавало й те, що регулятор кожен день переглядав офіційний курс безготівкової гривні в бік збільшення – на 3-5 копійок у день. Навіть в цю п’ятницю, хоча курс НБУ начебто не змінився – 27,83 грн/долар, він підріс на пів копійки – з 27,8296 до 27,8346 грн.

В результаті американська готівкова валюта зміцнилася за тиждень на 15 копійок у продажу – в середньому до 27,95 грн/долар і на 18 копійок в купівлі – до 27,75 грн/долар. Але досить багато банків, серед них і найбільші, продавали за курсом 28,05-28,10 грн/долар. Максимальний курс був 28,25 грн/долар.

Розкид значень спреду (різниці між вартістю купівлі та продажу) був від 20 до 50 копійок на доларі. Тобто одні банки працювали на скупку валюти, купуючи її по 28,80 і дорожче в надії на подальше зростання курсу і можливість продати її потім дорожче, коли попит на долари збільшиться, а на продаж нижче 28 грн/долар насправді валюти у них не було. Інші банки вже тепер пропонували продати будь-які суми, але дорого. Поки черг охочих як здати, так і купити валюту не спостерігалося, хоча деякі експерти передбачали, що може початися ажіотаж.

Офіційний курс Нацбанку з понеділка по п’ятницю змінився з 27,69 до 27,83 грн/долар. На понеділок, 14 вересня, регулятор встановив курс 27,90 грн/долар.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що курс долара продовжує іти вгору насамперед через традиційне осіннє пожвавлення ділової активності. Передовсім з боку імпортерів, яким для закупівлі товарів за кордоном, природно, потрібно валюта.

За словами Олега Пендзина, найголовнішим імпортером зараз є «Нафтогаз», який закуповує газ до опалювального сезону, тому його вплив на курс в бік ослаблення гривні на тижні був найзначніший.

«Крім «Нафтогазу», були активні й аграрії, які були і продавцями, і покупцями валюти, – аналізує Олег Пендзин. – Аграрії продовжують збирати врожай, закуповують паливо й імпортне комплектовання для сільгосптехніки. А також продають зерно за кордон, підтримуючи, отже, приплив валютного виторгу на міжбанківському ринку. У світі поступово зростають ціни на продукцію металургів, тому вони активніше стали торгувати на зовнішніх ринках і, відповідно, на міжбанк потрапляє більше валюти від них. Все це трохи пом’якшує тиск на курс гривні».

Олександр Охріменко відзначив, що аукціони Мінфіну з продажу цінних паперів нині не мають великого значення у формуванні курсу. Якщо 3-4 місяці тому був щотижневий продаж ОВДП як резидентам (здебільшого українські банки), так і нерезидентам на значні суми – до 10 млрд грн, то тепер в рази менше.

«Нерезиденти продовжували позбавлятися від наших ОВДП, але тепер вони вже близько місяця застосовують нову тактику – купують валюту невеликими порціями, щоб не допустити спекулятивного зростання курсу долара. Адже вони в цьому разі можуть купити за гривні менше валюти і втрачають зароблений прибуток. Також надходили і дочірні структури іноземних компаній, які на минулому тижні купували валюту для виведення дивідендів – замовляли менше, але частіше», – уточнив Олександр Охріменко.

Андрій Шевчишин говорить, що головними факторами плавної девальвації гривні на минулому тижні стали стабільне зростання щоденного офіційного курсу НБУ і фактична відсутність регулятора на міжбанківському ринку.

«Регулятор своїми діями показував: він зараз не зацікавлений у зміцненні гривні, в результаті 11 вересня на міжбанківському ринку курс продажу досяг позначки 27,9 гривні за долар, – аналізує Андрій Шевчишин. – А додатковим фактором стало те, що Нацбанк спрогнозував інфляцію в країні в 2021 році на рівні 5%. Готівковий курс ішов у кільватері безготівкового, випереджаючи його з продажу на 5-10 копійок і більше».

Чого очікувати наступного тижня

На цей раз думки експертів розійшлися діаметрально.

Олег Пендзин, як і раніше, впевнений, що до кінця жовтня, поки не відбудуться вибори до місцевих рад, домінуватиме політичний, а не економічний фактор: курс має бути стабільним і не вище 28 грн/долар.

«Нацбанк продовжує жорстко моніторити верхню і нижню межі коридору, за допомогою продажу або купівлі валюти не допускаючи виходу курсу за його межі. Вже очевидно, що регулятор на тлі зростання ділової активності встановив новий коридор курсу 27,5-28 грн/долар, або на 20 копійок вище за попередній. І за допомогою валютних резервів не допустить зростання курсу вище ніж 28 грн/долар «, – аналізує Олег Пендзин.

А ось Олександр Охріменко та Андрій Шевчишин не вважають цифру 28 сакральною і впевнені, що вона може бути перевищена, правда, не набагато, не більше ніж до 28,20 грн/долар.

«Навряд чи політичний фактор такий важливий, щоб регулятор щосили утримував курс не вище за 28 грн/долар, навіть на шкоду економіці й доходам держбюджету, – опонує Олександр Охріменко. – Швидше за все, 28 стане серединою коридору, а курс буде коливатися вгору і вниз у межах 15-20 копійок».

За прогнозами Охріменка, на наступному тижні курс долара на міжбанку буде в коридорі 27,7-28,05 грн/долар. Відповідно, середній курс продажу готівкової валюти може вирости до 28,10-28,20 грн/долар.

Андрій Шевчишин згоден, що виборча кампанія, яка стартувала 5 вересня, може утримати курс долара від стрімкого зростання. Але не завдяки зусиллям Нацбанку, а тому, що валюти, насамперед на тіньовому ринку, стане більше – її почнуть «скидати» учасники виборів, замінюючи на гривні.

«Негативною новиною для курсу гривні стало повідомлення про те, що в Києві з 14 вересня посилять карантин через коронавірус на два тижні, оскільки столиця потрапила в «помаранчеву зону» карантинних обмежень, – доповнив свій прогноз Андрій Шевчишин. – Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить падати і буде торгуватися на міжбанку в діапазоні 27,8-27,9 грн/дол. Не виключено і падіння курсу нижче психологічної позначки 28 гривень за долар. Але за нього Нацбанк буде боротися, не допускаючи значного здешевлення гривні. В результаті готівковий долар також перевищить 28 грн у продажу, але виявиться не більше за 28,10-28,15 грн/долар, що цілком нормально», – прогнозує експерт.

Продавати чи купувати валюту

Експерти кажуть, що тепер купити валюту за низьким курсом стало складніше, але невеликі суми, ув межах 200-300 доларів, в заначку ще знайти можна.

«Але продавати долари без особливої потреби точно не варто, скоро вони будуть дорожче», – радить Андрій Шевчишин.

Олександр Охріменко також говорить, що зараз міняти долари на гривні можна тільки в разі крайньої потреби. Якщо хтось і захоче зафіксувати прибуток, продавши куплену раніше готівкову валюту, то сенс це робити є тільки в разі, якщо долари були куплені три місяці тому – тоді курс купівлі був нижче на гривню, ніж зараз курс продажу. Тобто, обмінявши 100 доларів, можна заробити 100 гривень. У перерахунку це 15% річних у гривні, майже в 1,5 рази більше, ніж за гривневим депозитом у надійному банку.

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