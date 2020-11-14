Очільник МОЗ Степанов захворів на коронавірус

Степанов отримав позитивний тест на Covid-19 і знаходиться на самоізоляції вдома

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав позитивний тест на Covid-19 і знаходиться на самоізоляції вдома.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Очільник МОЗ продовжить працювати дистанційно, зокрема проводити щоденні брифінги.

«Це незвичний формат та незвичне місце для мого звернення. Я записую його з дому, бо попри обережність і дотримання всіх правил безпеки, я отримав сьогодні позитивний тест на на Covid-19. Буду знаходитись на самоізоляції вдома, працювати в звичайному режимі, але дистанційно», – зазначив очільник МОЗ.

Він закликав українців дотримуватися карантинних правил заради власної безпеки та безпеки близьких.

«Закликаю вас, шановні українці, дотримуватися всіх карантинних правил та не відвідувати місця з масовим скупченням людей. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на брифінгу в понеділок та будьте здорові», – наголосив Максим Степанов.

Нагадаємо, у «Слузі народу» назвали кількість хворих на коронавірус депутатів.

12 листопада Стефанчук слідом за Разумковим захворів на коронавірус.

Напередодні стало відомо, що коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Зазначимо, що колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про одночасне захворювання Разумкова, Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.