Степанов розповів, коли зможуть вийти на роботу люди похилого віку



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«Серед летальних випадків через короновірусну хворобу, понад 70% людей старші 60 років, тож вони мають залишатись вдома, поки вірус продовжує поширюватись» - Степанов

Громадяни старші 60 років входять у групу ризику

За статистикою по Україні, серед летальних випадків через короновірусну хворобу, понад 70% людей старші 60 років, тож вони мають залишатись вдома, поки вірус продовжує поширюватись. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

«Ці громадяни (старші 60 років) входять у групу ризику. І саме турбота про наших громадян говорить, що ми рекомендуємо та наголошуємо, що їм треба знаходитись в самоізоляції. Якщо подивитися нашу статистику щодо летальних випадків, то більше ніж 70% – люди, які старші 60 років. Ми пропонуємо їм перебувати в самоізоляції, поки є розповсюдження короновірусної хвороби. Це все робиться задля наших громадян», – відповів Степанов на запитання, коли люди цієї вікової категорії зможуть повернутися на роботу.

Нагадаємо, станом на 9:00 24 травня в Україні зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж учора (432). Усього виявлено 20 986 випадків коронавірусної хвороби.

Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 179 пацієнтів.

Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Нагадаємо, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу.

Як повідомлялося, раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей.