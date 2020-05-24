Сезон кліщів. Киянка розповіла, як рятувала свою дитину



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Після прогулянок у лісі чи лісопарковій зоні потрібно уважно оглядати себе і дітей

За три місяці 2020 року в Україні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма

В Україні почався сезон кліщів. Лікарі попереджають, що укуси цих комах можуть бути вкрай небезпечними для здоров’я людини.

«Найбільш поширеними захворюваннями, що передаються іксодовими кліщами, є хвороба Лайма, кліщовий енцефаліт та ерліхіози», - наголошують медики.

Користувачі соцмереж вже почали активно ділитися своїм досвідом боротьби з кліщами. Зокрема, киянка розповіла у Facebook, як рятувала свою дитину.

За словами жінки, у дитини підтвердили бореліоз після укусу кліща, якого вони навіть не помітили.

Так виглядає еритема при зараження хворобою Лайма

«Киянка попередила про те, що повинні знати люди, які збираються йти на відпочинок у ліс чи лісопаркові зони:

кліщ може вкусити і відпасти (так було у нас),

поява кільцевидної плями - це практично єдиний прояв хвороби, що зникає за п’ять днів,

аналізи на бореліоз - часто не показові, тому що вони показують наявність антитіл. Якщо організм не достатньо бореться, антитіл недостатньо і їх не буде в аналізі.

аналізи варто здати через чотири тижня після укусу, а не через чотири тижня після появи еритеми, тому що еритема - вже ознака боротьби організму,

аналізи відразу краще здати двома методами - антитіла lg M і lg G методом ІФА, і Імуноблот до борелії», - попередила жінка.

Киянка додала, що у її сина підтвердили бореліоз в гострій формі. «Слава Богу, антибіотики ми почали пити раніше», - наголосила киянка.

Інфекціоністи також наголошують, що після прогулянок у лісі та лісопаркових зонах треба оглядати себе і дітей. «І навіть якщо кліща немає, почервоніння на шкірі повинно вас спонукати звернутися до медиків. Характерна риса еритеми при бореліозі - це кільце», - застерігають лікарі.

У Центрі громадського здоров’я інформують, що більшість випадків хвороби Лайма фіксують із травня до листопада. Це період найвищої активності іксодових кліщів. Лише третина хворих може пригадати епізод укусу кліща. Інкубаційний період становить від 1 до 45 днів (7–14 у середньому).

За три місяці 2020 року в Україні зафіксовано 236 випадків хвороби Лайма, минулого року було зареєстровано 4 482 випадки.

Як повідомлялося, через теплу зиму Україну тепер атакують кліщі.