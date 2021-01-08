Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому

Станом на 8 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5676 нових випадків коронавірусної хвороби

Очільник МОЗ закликав українців упродовж 16 днів, які відведені на посилення протиепідемічних заходів, дійсно їх дотримуватися

Глава МОЗ Максим Степанов висловив сподівання, що вакцинація в нашій країні від Covid-19 почнеться вже у лютому.

Про це очільник МОЗ Максим Степанов повідомив на брифінгу.

«Хотів би наголосити, що всі карантинні обмеження, які зараз вводяться, вони вводилися після знаходження максимального балансу між епідситуацією та роботою країни, з урахуванням думок бізнесу та суспільства, але це та міра, яка нам необхідна, щоб перемогти Covid-19. Дуже ще важливо, що нам потрібно підійти до початку процесу імунізації, тобто вакцинації, у нас від Covid-19, який, як я сподіваюся, що почнеться вже у лютому, з мінімально можливими цифрами по захворюваності на Covid-19», – уточнив Степанов.

Він закликав українців упродовж 16 днів, які відведені на посилення протиепідемічних заходів, дійсно їх дотримуватися.

«І побачимо на виході з цього такого жорсткого карантину зовсім інші цифри (захворюваності на Covid-19)», – сказав міністр.

Нагадаємо, станом на 8 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 166 дітей та 179 медпрацівників.

Минулої доби:

госпіталізовано – 2402 особи;

летальних випадків – 83;

одужало – 5131 особа;

здійснено тестувань за добу – 20192 (зокрема методом ПЛР – 16152, методом ІФА – 4040).

Читайте також: