Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому
Очільник МОЗ закликав українців упродовж 16 днів, які відведені на посилення протиепідемічних заходів, дійсно їх дотримуватися
Глава МОЗ Максим Степанов висловив сподівання, що вакцинація в нашій країні від Covid-19 почнеться вже у лютому.
Про це очільник МОЗ Максим Степанов повідомив на брифінгу.
«Хотів би наголосити, що всі карантинні обмеження, які зараз вводяться, вони вводилися після знаходження максимального балансу між епідситуацією та роботою країни, з урахуванням думок бізнесу та суспільства, але це та міра, яка нам необхідна, щоб перемогти Covid-19. Дуже ще важливо, що нам потрібно підійти до початку процесу імунізації, тобто вакцинації, у нас від Covid-19, який, як я сподіваюся, що почнеться вже у лютому, з мінімально можливими цифрами по захворюваності на Covid-19», – уточнив Степанов.
Він закликав українців упродовж 16 днів, які відведені на посилення протиепідемічних заходів, дійсно їх дотримуватися.
«І побачимо на виході з цього такого жорсткого карантину зовсім інші цифри (захворюваності на Covid-19)», – сказав міністр.
Нагадаємо, станом на 8 січня 2021 року в Україні зафіксовано 5676 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіло 166 дітей та 179 медпрацівників.
Минулої доби:
- госпіталізовано – 2402 особи;
- летальних випадків – 83;
- одужало – 5131 особа;
- здійснено тестувань за добу – 20192 (зокрема методом ПЛР – 16152, методом ІФА – 4040).