Двох посадовців варшавського університету звільнили через вакцинацію поза чергою

Прем’єр Польщі висловив обурення поведінкою тих, хто отримав вакцину від коронавірусу позачергово

Розслідування інциденту триватиме до кінця тижня

Двох посадовців Варшавського медичного університету, де поза чергою вакцинували від коронавірусу низку знаменитостей, звільнили після скандалу.

Про це повідомляє RMF24.

7 січня посаду втратила канцлер Малгоржата Рейник, а до того – керівниця медичного центру Єва Тжепал. Розслідування ситуації триватиме до кінця тижня.

Внутрішня комісія, створена університетом, встановила, що вакцину запропонували додатковим людям поза чергою нібито через побоювання, що не всі дози будуть використані вчасно у святковий період, і саме Рейник була відповідальна за це рішення.

Перші дні вакцинації проти коронавірусу в Польщі ознаменувалися скандалом через те, що кілька відомих людей отримали вакцину поза чергою. Серед іншого, актори Крістіна Янда, Марія Северин і Віктор Зборовськи, а також колишній віцепрем’єр-міністр, а нині депутат Європарламенту Лешек Міллер визнали, що отримали перший укол вакцини.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький висловив обурення поведінкою тих, хто отримав вакцину від коронавірусу позачергово, а міністр охорони здоров’я Адам Нєдзєльський заявив, що виявлені порушення дають підстави накласти штраф у розмірі 250 тисяч злотих (близько 50 тисяч євро), але ця сума може і зрости.

У Польщі, яка почала вакцинацію 27 грудня разом з більшістю країн ЄС, першими вакцину мали отримати медики й медичні працівники.

Нагадаємо, українські мігранти зможуть отримати у Польщі Covid-вакцину безкоштовно.

Як повідомлялося, Польща пропонує Україні 1,5 млн доз Covid-вакцини.