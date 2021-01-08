Степанов вважає заявку на реєстрацію російської вакцини частиною гібридної війни

«Навколо російської вакцини забагато політики» – Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов, говорячи про подану харківською компанією «Біолік» до МОЗ заявку про реєстрацію вакцини від Covid-19 «Супутник V», розробленої в Росії, зазначив, що потрібні ще низка документів, зокрема, щодо клінічних випробувань.

Про це Максим Степанов зазначив на брифінгу.

Зокрема, Степанова запитали, чи готовий МОЗ зареєструвати цю вакцину, скільки займе процес реєстрації, і чи можна говорити про те, що українців будуть прищеплювати «Супутником», виробленим, щоправда, не в Росії, а в Харкові.

Степанов зазначив, що навколо «цього питання, як завжди, багато політики... РФ завжди використовувала будь-яку можливість саме в такій своїй гібридній війні, і зараз це – не виключення».

«Але мені здається, що все-таки здоров’я українців не може бути приводом для таких інформаційних війн, які розповсюджуються довкола цієї вакцини. По фактах – дійсно, 6 січня, компанія «Біолік» подала заявку до державного експертного центру. Це тільки заявка, далі вони повинні згідно з законодавством України, а воно у нас достатньо чітко регламентовано, відповідає всім європейським нормам, – подати ще реєстраційну форму, досьє. У цьому досьє чітко повинно бути відображено (інформацію) щодо безпечності цієї вакцини, щодо результатів першої фази клінічних випробувань, другої фази клінічних випробувань, третьої фази клінічних випробувань. Нарешті, ми хоч побачимо не якісь політичні гасла, а що дійсно з себе таке ця російська вакцина», – уточнив він.

За його словами, вже потім за результатами цих поданих документів, можна буде говорити про якість цих документів «і більш відверто казати щодо цієї вакцини».

«Що стосується взагалі вакцинації, я впевнений, що ми здатні забезпечити Україну вакциною провідних світових виробників, які... реєструють відповідно вакцини, подають документи своїх досліджень, не влаштовуючи інформаційну війну, а подаючи ці документи відкрито, для всього світу... І саме такими світовими вакцинами, які виробляються світовими виробниками, і плануємо робити щеплення для українців», – розповів міністр.

Нагадаємо, харківська компанія подала заявку на реєстрацію російської Covid-вакцини.

Як повідомлялося, Росія хоче розпочати в Україні клінічні випробування комбінованої вакцини від Covid-19.