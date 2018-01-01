Спалах кору прийшов до України з Румунії - МОЗ

За словами Супрун, у Румунії також є проблеми з вакцинацією

Спалах кору прийшов до України з Румунії, заявила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час брифінгу, передає 112.ua. [READ_MORE] «Кір прийшов до нас з Румунії, де також є проблема з рівнем вакцинації», - заявила Супрун. Супрун додала, що в Україні за ці дні було зафіксовано 4782 випадки захворювання



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За словами Супрун, у Румунії також є проблеми з вакцинацією

Спалах кору прийшов до України з Румунії, заявила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час брифінгу, передає 112.ua.

«Кір прийшов до нас з Румунії, де також є проблема з рівнем вакцинації», - заявила Супрун.

Супрун додала, що в Україні за ці дні було зафіксовано 4782 випадки захворювання на кір, 75% з цього числа - це діти.

За словами Супрун, 86% хворих не були щеплені від кору згідно з календарем.

«Єдиним дієвим засобом проти кору є вакцинація», - повідомила Супрун.

Супрун заявила, що в 2017 році в Україні 6 людей загинули від ускладнень кору, з 6 загиблих 4 - це діти.

Нагадаємо, що за 11 місяців 2017 року на кір в Україні захворіли 3382 особи. Минулого року було зафіксовано чотири смертельні випадки. Станом на 15 січня 2018 року в Києві зареєстровано 87 випадків захворювання на кір. З 10 по 14 січня щеплення від кору зробили понад 10 тис. дітей у Києві.

У Львові на кір захворіло 74 людини, а в Чернівецькій обл. близько 500 осіб.

Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

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