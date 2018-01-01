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    Новини здоров'я

    МОЗ проводить розслідування щодо нестачі вакцин проти кору

    Протягом перших трьох тижнів 2018 року на кір захворіли 2084 людини
    В Україні у зв'язку з нестачею вакцин проти кору проводиться службове розслідування. Про це на брифінгу щодо захворюваності на кір в Україні розповів Володимир Курпіта, переможець конкурсу на посаду гендиректора «Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я», передає РБК-Україна. «Зараз проводиться службове
    • Сьогодні, 14:59
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    Протягом перших трьох тижнів 2018 року на кір захворіли 2084 людини

    В Україні у зв'язку з нестачею вакцин проти кору проводиться службове розслідування. Про це на брифінгу щодо захворюваності на кір в Україні розповів Володимир Курпіта, переможець конкурсу на посаду гендиректора «Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я», передає РБК-Україна.

    «Зараз проводиться службове розслідування щодо нестачі вакцин. Про результати буде повідомлено пізніше», — сказав він.

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    Курпіта зазначив, що рівень вакцинації істотно виріс. Відзначається, що станом на 22 січня, протягом перших трьох тижнів 2018 року на кір захворіли 2084 людини — 1375 дітей і 709 дорослих.

    Раніше повідомлялося, що на Одещині через кір та негоду продовжили канікули в школах 14 районів.

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    здоров'я Міністерство охорони здоров'я
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