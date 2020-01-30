В Італії зупинили круїзний лайнер через підозру на коронавірус у пасажирів



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У туристів взяли аналізи для визначення причини захворювання

Круїзний лайнер пришвартувався в порту Чівітавеккья

Пасажири круїзного лайнера Costa Concordia не можуть зійти на берег у морському порту Риму, оскільки у подружньої пари з Макао виявили симптоми коронавіруса 2019-nCoV, повідомляє італійська агенція ANSA.

Круїзний лайнер пришвартувався в порту Чівітавеккья (морський порт Риму – ред.), на борту судна знаходяться шість тисяч осіб.

«З корабля, крім лікарів, ніхто не сходить і ніхто не підіймається на борт... Ми сподіваємося, що незабаром зможемо зійти на берег», - розповіли журналістам пасажири лайнера.

Зараз подружжя ізольоване в окремій каюті лайнера, з ним працюють італійські медики. Вранці у них взяли аналізи. На нездужання (високу температуру, ускладнене дихання) скаржиться тільки жінка, у її чоловіка жодних симптомів респіраторної інфекції немає.

Відомо, що подружжя прилетіло до Мілану з Гонконгу 25 січня. З Мілана вони вирушили до Савони, де сіли на лайнер. Під час круїзу лайнер компанії Costa Smeralda встиг зайти в порти Марселя, Барселони, Пальма-де-Майорка.

Мер Чівітавекк'ї Ернесто Тедеско та капітан берегової охорони Лаціо Леоне стверджують, що ситуація на борту повністю контрольована, вжито всіх необхідних заходів із протидії розповсюдженню коронавіруса.

До слова, у Китаї з рекордною швидкістю добудували лікарню для хворих на новий коронавірус.

Також зазначимо, що у Китай вирушив перший рейс для евакуації українців. Літак забере з курорту Санья 200 громадян.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

За останніми даними, станом на 30 січня, у Китаї від коронавірусу померли 170 осіб. Виявлено понад 1700 нових випадків захворювання цією формою пневмонії. Всього в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження. Підозра на вірус є ще відносно 12167 громадян.

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