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«Це врятує багато життів». МОЗ повідомив про нову діагностику немовлят

Надія Клочко
glavcom.ua
«Це врятує багато життів». МОЗ повідомив про нову діагностику немовлят
У МОЗ наголошують, що розширення неонатального скринінгу врятує багато життів
фото з відкритих джерел

Новонародженим в Україні відтепер роблять аналіз на виявлення 21 спадкового захворювання

Міністерство охорони здоров’я збільшило кількість орфанних метаболічних хвороб, які включені до скринінгу новонароджених в Україні, до 21. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Раніше новонароджених українців безоплатно перевіряли на чотири спадкові хвороби – гіпотиреоз, фенілкетонурія, адреногенітальний синдром, муковісцидоз. А вже з жовтня загальна кількість орфанних метаболічних хвороб, які включені до скринінгу новонароджених в Україні, складає 21 захворювання», – розповів міністр.

Ляшко зазначив, що забір крові для обстеження проводять у перші 48-72 години життя немовляти та передають на дослідження до створених нами сучасних центрів неонатального скринінгу. Якщо в немовляти раптом виявлено відхилення від нормальних показників, про це повідомляють батьків та призначають подальші дослідження чи лікування.

«Така діагностика врятує багато життів нашого майбутнього покоління, не кажучи вже про його якість життя, адже рання діагностика – майже завжди головний крок для найефективнішого лікування.

Скринінг – це наш перший крок. Далі йде формування мережі центрів орфанних захворювань, завершення переговорів щодо договорів керованого доступу і, як наслідок, очікуємо на зменшення ціни лікарських засобів для орфанних захворювань, перегляд та оновлення протоколів лікування від цього виду хвороб», – зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що в Україні досі триває спалах поліомієліту. Наприкінці минулого року випадки поліомієліту виявили у Рівненській та Закарпатській областях, а півторарічна дитина тоді отримала параліч. Міністерство закликало вакцинувати дітей проти цього захворювання.

Також нагадаємо, що в Україні посилили контроль за призначенням та продажем в аптеках лікарських засобів, зокрема із вмістом наркотичних речовин.

Теги: Віктор Ляшко Міністерство охорони здоров'я

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