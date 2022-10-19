МОЗ повідомив, яка зараз ситуація з коронавірусом в Україні

За тиждень від ускладнень Covid-19 померло 203 українці

Протягом 10-16 жовтня в Україні підтвердили 22 914 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 2439 – у дітей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Було госпіталізовано 4797 осіб, одужало – 34 576, від ускладнень Covid-19 померло 203 українці.

За весь час пандемії в Україні захворіло 5 279 346 осіб, одужало – 5 095 437, зафіксовано 109 819 летальних випадків і проведено 32 495 903 тестувань (методом ПЛР та експрес).

Проти хвороби вакциновано 104 637 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 146 963 українці, з них дві дози отримали 15 337 754 осіб, першу бустерну дозу – 2 517 241 особа, другу бустерну дозу – 75 231.

Раніше повідомлялося, що в Україні почалася нова хвиля коронавірусу. За період з 5 по 11 вересня в Україні зафіксовано 23 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них – 3706 дітей та 551 медпрацівник.