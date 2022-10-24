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В Україні триває спалах поліомієліту. МОЗ пояснив, як захиститися

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні триває спалах поліомієліту. МОЗ пояснив, як захиститися
Ліків проти поліомієліту не існує, однак від нього рятує вакцинація
фото ілюстративне

В одному з 200 випадків поліомієліт спричиняє невиліковний параліч

Наприкінці минулого року випадки поліомієліту виявили у Рівненській та Закарпатській областях, а півторарічна дитина тоді отримала параліч. В Україні досі триває спалах цього захворювання. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Поліомієліт – це гостре інфекційне і часом смертельне захворювання, спричинене вірусом, що вражає нервову систему та часто має незворотні наслідки. В одному з 200 випадків поліомієліт спричиняє невиліковний параліч. 5-10% з тих, кого паралізувало внаслідок поліомієліту, помирають через ураження паралічем саме дихальних м’язів.

«Після одужання може розвиватися постполіомієлітний синдром: діти, які, здається, повністю вилікувалися, можуть відчувати нові м’язові болі, слабкість або у них може з’явитися параліч у дорослому віці, через десятки років після первинного захворювання», – йдеться в повідомленні.

Ліків проти поліомієліту не існує, однак від нього рятує вакцинація. Зазначається, що повний курс вакцинації з національного календаря щеплень захищає дитину на все життя. 

Коли треба вакцинувати дитину від поліомієліту?

Дитина повинна отримати шість доз вакцини від поліо. Всі щеплення безоплатні. У два та чотири місяці малюку вводять Інактивовау полімієлітну вакцину (ІПВ). Вона захищає дитину від паралічу та запобігає потраплянню дикого поліовірусу до центральної нервової системи.

У шість та 18 місяців дитина має отримати щеплення оральною полімієлітною вакциною (ОПВ). Таке ж щеплення слід повторити у шість та 14 років. 

Вакцина ОПВ формує імунітет у кишківнику, а відповідно запобігає поширенню вірусу. Дуже важливо забезпечити вакцинацію дітей з хронічними захворюваннями, оскільки вони більш вразливі до інфекцій.

Що робити, якщо пропустили щеплення?

Зверніться до свого сімейного лікаря чи педіатра. Він допоможе скласти індивідуальний графік, щоб надолужити пропущені вакцини.
Протягом останніх 20 років ця вакцина врятувала 5 млн дітей від хронічного паралічу, який вони могли б отримати внаслідок зараження поліовірусом.

В Україні триває спалах поліомієліту. МОЗ пояснив, як захиститися фото 1

Нагадаємо, що в Україні посилили контроль за призначенням та продажем в аптеках лікарських засобів, зокрема із вмістом наркотичних речовин.

Теги: вакцинація імунітет щеплення хвороби Міністерство охорони здоров'я

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