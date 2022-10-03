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Чи буде в Україні примусова вакцинація: роз'яснення МОЗ

Альона Боженко
glavcom.ua
Чи буде в Україні примусова вакцинація: роз'яснення МОЗ
Чи загрожує українцям примусова вакцинація через новий закон про здоров'я
фото ілюстративне

Новим законом про систему громадського здоров’я не передбачено запровадження примусової вакцинації

У новому законі про систему громадського здоров'я з'явилася стаття про імунопрофілактику, але не передбачено положення про її обов'язковість та примусовість. Про це повідомив лікар-імунолог, член експертної групи при МОЗ України Федір Лапій в ефірі телемарафону.

«Ні, абсолютно. І раніше у нас існували норми закону – закон «Про захист населення від інфекційних хвороб», закон України «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення». Не говорячи про те, що вище законів у нас є Конституція, де є поняття прав та обов’язків. Це закон про громадське здоров’я. Там є, дійсно, стаття про імунопрофілактику, але абсолютно нічого нового щодо обов’язковості, примусовості, у порівнянні з тим, що ми вже мали раніше, там нічого немає», – запевнив Лапій.

Він зазначив, що у новому законі про систему громадського здоров’я перераховується більше, ніж раніше, кількість інфекційних захворювань.

«В цьому законі, в розділі імунопрофілактики, перераховується не шість інфекційних захворювань, які звучали в законі України «Про захист населення від інфекційних хвороб», а – 11. Десять з яких ми вже маємо в календарі щеплень. А 11-та інфекційна хвороба, яка в цьому законі згадується, – це вакцинація проти пневмококової інфекції. І Україна, мабуть, одна з дуже небагатьох країн, яка ще досі не почала захищати своїх дітей і своє населення від інфекцій, які пов’язані з пневмококом», – сказав Лапій.

Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада ухвалила закон про систему громадського здоров'я (№4142). Документ визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади функціонування системи громадського здоров'я в Україні. Президент Володимир Зеленський підписав цей закон.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я затвердило наказ, яким оновило схеми вакцинації проти Covid-19.

Також міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати від коронавірусу дітей віком 5-11 років і робити другу бустерну дозу всім охочим.

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Теги: Конституція лікар закон наказ Україна вакцинація населення хвороба

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