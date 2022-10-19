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Верховна Рада посилила контроль за відпуском рецептурних ліків 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Верховна Рада посилила контроль за відпуском рецептурних ліків 
Без рецептів медпрепарати не продаватимуть 
фото з відкритих джерел

Зміни почнуть діяти лише через три місяці після скасування воєнного стану

 

В Україні посилили контроль за призначенням та продажем в аптеках лікарських засобів, зокрема із вмістом наркотичних речовин. Відповідний законопроєкт №7444 ухвалила Верховна Рада, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

«Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів», що дозволить посилити контроль за відпуском рецептурних ліків в Україні та зробити процес прозорим і безпечним», – йдеться у повідомленні. 

Згідно з документом, медпрацівникам забороняється призначати пацієнтам рецептурні ліки без оформлення відповідного рецепта. Йдеться, зокрема, про лікарські засоби, які містять у складі наркотичні засоби або психотропні речовини. Крім того, такі медикаменти забороняється виписувати пацієнтам без відповідних медичних показань. 

Нові зміни слугуватимуть підґрунтям законодавчої бази для повноцінного впровадження електронного рецепта.

Парламент також заборонив фармацевтам відпускати в аптеках рецептурні ліки без рецепту, за недійсним рецептом або з порушенням порядку продажу препаратів, затвердженого МОЗ.

Вказані до законодавства зміни почнуть діяти лише через три місяці після скасування воєнного стану в Україні, введеного через повномасштабне російське вторгнення 24 лютого. 

Нагадаємо, з листопада в Україні почнуть відпускати ліки, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини, за електронним рецептом. При цьому для медичних закладів передбачатиметься перехідний період, за яким лікарі у закладах, які ще не підключені до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), будуть виписувати паперові рецепти. 

До слова, комісія Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України з припинення дії реєстраційного посвідчення визначила перелік із 35 лікарських засобів, які підлягають тимчасовій забороні застосування, оскільки виробляються за участі суб'єкта господарювання, розташованого на території Росії, повідомляє пресслужба міністерства.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів вводить обмеження цін на деякі лікарські засоби, які купують за бюджетні кошти. Ціни обмежено на ліки, які зареєстровані в Україні, та включені до Національного переліку лікарських засобів. Також обов'язковою умовою є висновок уповноваженого органу з рекомендаціями щодо включення лікарського засобу до Національного переліку.

Теги: ліки закон медичні препарати медицина

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