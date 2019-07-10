У Бахмутському СІЗО оголосили карантин через спалах кору



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За повідомленням родичів, одного з хворих (із симптомами кору) не перевели у медблок

У Бахмуті на Донеччині бригада медиків виїхала для вакцинації ув'язнених у СІЗО, де виявили кількох хворих на кір.

Про це 10 липня повідомив у Facebook представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

«Після мого візиту, вже вранці я зв'язався з в.о. директора департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА, він мені повідомив, що знає про мій візит і цю проблему, а також поінформував мене, що до СІЗО виїхала бригада медиків для вакцинації», - написав він.

За словами Лисянського, в ніч з 9 на 10 липня до служби уповноваженого з прав людини почали надходити численні звернення родичів ув'язнених СІЗО № 6 у м. Бахмут. Люди повідомляли про ненадання медичної допомоги підслідним, у яких діагностували кір.

Також, за повідомленням родичів, одного з хворих (із симптомами кору) не перевели у медблок, а залишили в камері зі здоровими підслідними. Лисянський зазначив, що вакцинація від кору в СІЗО не проводилася, «карантин оголошено в 9 камерах, за останні три дні симптоми кору виявили у чотирьох підслідних, джерело вірусу не виявлене». До слідчого ізолятора направили бригаду медиків із вакциною. За даними МОЗ, в Україні більше 600 людей захворіли на кір 21-27 червня.

З початку року (з 28 грудня 2018 по 27 червня 2019) на кір захворіли 55 300 людини - 25 987 дорослих та 29 316 дітей, а від ускладнень кору померло 18 осіб.

Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіло понад 110 тис. осіб, 39 з яких померли.