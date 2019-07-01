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    Більше 600 людей захворіли на кір 21-27 червня, - МОЗ

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    Більше 600 людей захворіли на кір 21-27 червня, - МОЗ
    Фото: Укрінформ

    Найбільше нових випадків кору зареєстровано на Київщині (57 хворих: 30 дорослих і 27 дітей), Львівщині (56: 20 дорослих і 36 дітей) і в Києві (50: 27 дорослих і 23 дитини)

    Міністерство охорони здоров'я констатує, що за період з 21 по 27 червня на кір захворіла 601 людина. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

    «За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом 26-го тижня 2019 на кір захворіла 601 людина - 287 дорослих і 314 дітей. Щеплення - єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності», - йдеться в ньому.

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    Згідно з повідомленням, з 21 по 27 червня найбільше нових випадків кору зареєстровано в Київській (57 хворих: 30 дорослих і 27 дітей), Львівській областях (56: 20 дорослих і 36 дітей) і в Києві (50: 27 дорослих і 23 дитини).

    З початку року (з 28 грудня 2018 по 27 червня 2019) на кір захворіли 55 300 людини - 25 987 дорослих та 29 316 дітей, а від ускладнень кору померло 18 осіб.

    Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіло понад 110 тис. осіб, 39 з яких померли.

    Нагадаємо, що за період з 13 по 20 червня на кір захворіли 705 чоловік.

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