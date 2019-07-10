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    Здоров'я

    У тяжкохворого активіста Бекірова запалення легенів – дружина

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    Політв'язень Едем Бекіров - У тяжкохворого активіста Бекірова запалення легенів – дружина
    Політв'язень Едем Бекіров

    Бекірову пропонували у СІЗО антибіотики, але не казали для чого, і дали відповідь лише після офіційного запиту

    Дружина тяжкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого утримують у СІЗО в окупованому Криму, повідомила, що у чоловіка запалення легенів.

    Про це Гульнара Бекірова розповіла у вівторок під час виступу у ході дискусії «Крим: бачення майбутнього», що відбулася у Херсоні у межах культурно-соціального проєкту «Кримський дім об`єднує серця», повідомляє «Укрінформ».

    «Дізналися, що, крім всього, у нього запалення легенів і сьогодні він приймає антибіотики», - зазначила Бекірова.

    За її словами, чоловіку пропонували антибіотики, але не казали для чого, і дали відповідь лише після офіційного запиту.

    За її словами, вже 210-й день незаконного утримання, знущання, катувань, які зазнає її чоловік.

    «Я ці такі слова кажу, тому що це так і є. Це хвора людина, він інвалід І групи… У нього такі діагнози, що його не мають права утримувати в СІЗО», - каже Бекірова. І нагадує, що не виконується рішення Європейського суду з прав людини, що зобов’язав Росію негайно помістити в лікарню Бекірова.

    Вона також розповіла, що може лише листуватися з чоловіком – вона пише лист, фотографує його та передає через адвоката. «Адвокат раз на 5 днів передає чоловіку. У нас немає зв’язку», - каже вона.

    Напередодні стало відомо, що окупанти не дозволяють Бекірову побачень із рідними.

    Раніше повідомлялося, що російські активісти звернулися до міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової з тим, щоб Бекірову, який перебуває в СІЗО Сімферополя, надали необхідну медичну допомогу. Також активісти збирають підписи із закликом випустити Бекірова з СІЗО.

    За словами рідних, стан здоров’я Бекірова надкритичний. 

    Крим здоров'я СІЗО політв’язні активісти дружина
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