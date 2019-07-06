Супрун розповіла про користь поцілунків



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Супрун заявила, що поцілунки викликають викид нейромедіаторів, пов'язаних із задоволенням, так званих «нейромедіаторів щастя»

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, яку користь приносять поцілунки.

Про це у Міжнародний день поцілунку Супрун написала у facebook.

За словами в.о. міністра поцілунки викликають викид нейромедіаторів, пов'язаних із задоволенням, так званих «нейромедіаторів щастя» – окситоцину, дофаміну і серотоніну. Завдяки їм поліпшується настрій, з'являється відчуття ейфорії та щастя.

«Окситоцин потрібен для відчуття довіри, бере участь в утворенні вибіркових уподобань і зміцнює імунітет. Є дослідження, які вказують, що саме через окситоцин зміцнюються стосунки і виникає міцна прихильність між партнерами», – написала Супрун.

За її словами, поцілунки допомагають зняти стрес і полегшити тривожність. Вони, як і обійми, впливають на фізіологічні процеси, пов'язані з управлінням стресом і послаблюють його шляхом зменшення рівня кортизолу.

«Серед науково-популярних фактів про поцілунки є ще багато інших – наприклад, зменшення головного болю, зниження артеріального тиску, зменшення прояви алергічних реакцій і навіть схуднення. Або вплив поцілунків на рівень холестерину в крові. Але говорити про їх переважну доказовість ми не можемо через низьку якість доказів і невеликі вибірки в дослідженнях», – заначила Супрун.

Водночас, Супрун закликала не забувати про небезпеки, які несуть поцілунки. Адже в процесі люди обмінюються слиною, а через неї можуть передаватися різні хвороби. Серед них – застуда, грип, мононуклеоз, герпетична інфекція, менінгококова хвороба, карієс. Щоб зменшити ризики передачі інфекцій, вона радить уникати поцілунків, коли хто-небудь хворий, цілуватися зі своїм постійним партнером, підтримувати гігієну порожнини рота і вчасно вакцинуватися.

«Цілуйтеся так, аби ви були здорові й не хворіли», – закликала Супрун.