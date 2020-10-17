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    Здоров'я

    У будинку-інтернаті на Хмельниччині стався спалах Covid-19

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    <p>У&nbsp;будинку-інтернаті в&nbsp;селі Китайгород у&nbsp;43 осіб підтвердили&nbsp;коронавірус</p> - У будинку-інтернаті на Хмельниччині стався спалах Covid-19

    У будинку-інтернаті в селі Китайгород у 43 осіб підтвердили коронавірус

    Більшість інфікованих – підопічні установи, а саме літні люди та люди з інвалідністю

    У будинку-інтернаті в селі Китайгород Хмельницької області у 43 осіб підтвердили коронавірус.

    Про це повідомляє місцеве видання «Подолянин».

    Більшість інфікованих – підопічні установи, а саме літні люди та люди з інвалідністю.

    За словами директора інтернату Наталії Базюк, серед працівників Covid-19 підтвердили у 12 осіб. Всі вони – на самоізоляції.

    Стосовно підопічних, то з 45 осіб коронавірус підтверджено у 31 людини. Ще одну людину тестували повторно.

    «Сьогодні була лікарка з районного ЦПМСД, усіх оглянула, критичних станів не має, як і паніки. Порекомендувала зміцнювати імунітет, прописала лікування», – сказала Базюк.

    За її словами, згідно з розслідуванням, ймовірно, першою захворіла співробітниця, потім у неї діагностували запалення легень, однак на ПЛР-тест її ніхто не направив.

    Базюк додала, що харчуванням та необхідними ліками вони забезпечені.

    «Харчуванням і необхідними ліками ми забезпечені, за потреби медикаменти докупимо. Наразі чекаємо на офіційне рішення обласної комісії ТЕБ і НС», – сказала вона.

    Станом на п'ятницю, 16 жовтня, у Хмельницькій області всього підтвердили 10098 випадків коронавірусу, 175 – летальні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      287231
    • Хворіють
      159904
    • Одужали
      121919
    • Померли
      5408

    Нагадаємо, в Україні за добу 15 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом  287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.

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