У будинку-інтернаті на Хмельниччині стався спалах Covid-19



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У будинку-інтернаті в селі Китайгород у 43 осіб підтвердили коронавірус

Більшість інфікованих – підопічні установи, а саме літні люди та люди з інвалідністю

У будинку-інтернаті в селі Китайгород Хмельницької області у 43 осіб підтвердили коронавірус.

Про це повідомляє місцеве видання «Подолянин».

Більшість інфікованих – підопічні установи, а саме літні люди та люди з інвалідністю.

За словами директора інтернату Наталії Базюк, серед працівників Covid-19 підтвердили у 12 осіб. Всі вони – на самоізоляції.

Стосовно підопічних, то з 45 осіб коронавірус підтверджено у 31 людини. Ще одну людину тестували повторно.

«Сьогодні була лікарка з районного ЦПМСД, усіх оглянула, критичних станів не має, як і паніки. Порекомендувала зміцнювати імунітет, прописала лікування», – сказала Базюк.

За її словами, згідно з розслідуванням, ймовірно, першою захворіла співробітниця, потім у неї діагностували запалення легень, однак на ПЛР-тест її ніхто не направив.

Базюк додала, що харчуванням та необхідними ліками вони забезпечені.

«Харчуванням і необхідними ліками ми забезпечені, за потреби медикаменти докупимо. Наразі чекаємо на офіційне рішення обласної комісії ТЕБ і НС», – сказала вона.

Станом на п'ятницю, 16 жовтня, у Хмельницькій області всього підтвердили 10098 випадків коронавірусу, 175 – летальні.

Коронавірус в Україні

Всього 287231

Хворіють 159904

Одужали 121919

Померли 5408

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Нагадаємо, в Україні за добу 15 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.