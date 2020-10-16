Гендиректор ВООЗ назвав єдині ефективні ліки проти Covid-19



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Дексаметазон є єдиним терапевтичним засобом, що показав свою ефективність проти Covid-19 для пацієнтів із хворобою у важкій формі

Кортикостероїд дексаметазон ефективний проти коронавірусу у важкій формі, заявили у ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що на сьогодні є лише одні ліки, дійсно ефективні проти Covid-19 у важкій формі. Це медичний засіб дексаметазон.

Про це заявив на брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

«На цей час кортикостероїд дексаметазон, як і раніше, є єдиним терапевтичним засобом, що показав свою ефективність проти Covid-19 для пацієнтів із хворобою у важкій формі», – сказав Гебреісус.

Також Всесвітня організація охорони здоров’я дійшла висновку, що єдиний сертифікований препарат від коронавірусу «Ремдесивір» не збільшує шансів на виживання пацієнтів, не скорочує тривалість хвороби та не зменшує необхідність підключення до апарату ШВЛ.

До слова, ВООЗ прогнозує зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів у порівнянні з квітнем.

Коронавірус в Україні

Всього 287231

Хворіють 159904

Одужали 121919

Померли 5408

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.