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    Здоров'я

    Ліжка з хворими у коридорах: вражаюче відео із переповненої харківської лікарні

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    У інфекційному відділенні Куп&rsquo;янської райлікарні коридор уже вщент заповнений пацієнтами &ndash; ліжка стоять вздовж стін - Ліжка з хворими у коридорах: вражаюче відео із переповненої харківської лікарні
    У інфекційному відділенні Куп’янської райлікарні коридор уже вщент заповнений пацієнтами – ліжка стоять вздовж стін
    Скріншот з відео

    Голова Харківської ОДА визнав, що ситуація в лікарнях області надскладна

    Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що ситуація з розміщенням хворих на коронавірус у регіоні надскладна.

    Про це він написав у своєму Facebook, відреагувавши на відео з пацієнтами, які лежать у коридорі райлікарні, передає кореспондент Укрінформу.

    На опублікованому відео – інфекційне відділення Куп’янської райлікарні. Затемнений коридор уже вщент заповнений пацієнтами – ліжка стоять вздовж стін. Автори відео стверджують, що тяжкі пацієнти з коронавірусом і пневмонією користуються туалетами у палатах інших пацієнтів, а на весь коридор – лише одна лампа, тому медсестри, аби поставити крапельниці, змушені підсвічувати телефоном.

    Кучер зазначив, що питання відкриття додаткових закладів вирішується у МОЗі, де перебуває його заступник Тарас Пастух.

    «Ми знаємо, що зараз ситуація в лікарнях міста Харкова та області надскладна. І я вже неодноразово говорив про те, що у нас не вистачає лікарів та вільних палат для пацієнтів. Наразі оперативно вирішуємо питання про розвантаження профільних лікарень та переведення хворих на Covid-19 до закладів лікування. Цим зараз опікується мій профільний заступник, який перебуває в Києві. Відповідне рішення про те, до яких лікарень ми будемо направляти хворих, буде прийняте й озвучене найближчим часом», – написав Кучер.

    Також він вкотре закликав харків'ян та мешканців області дотримуватися соціальної дистанції, носити маски та обробляти руки антисептиком.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      287231
    • Хворіють
      159904
    • Одужали
      121919
    • Померли
      5408

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом  287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.

    здоров'я медицина лікарня Харківщина Тарас Пастух коронавірус
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