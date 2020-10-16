Ліжка з хворими у коридорах: вражаюче відео із переповненої харківської лікарні



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У інфекційному відділенні Куп’янської райлікарні коридор уже вщент заповнений пацієнтами – ліжка стоять вздовж стін Скріншот з відео

Голова Харківської ОДА визнав, що ситуація в лікарнях області надскладна

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер заявив, що ситуація з розміщенням хворих на коронавірус у регіоні надскладна.

Про це він написав у своєму Facebook, відреагувавши на відео з пацієнтами, які лежать у коридорі райлікарні, передає кореспондент Укрінформу.

На опублікованому відео – інфекційне відділення Куп’янської райлікарні. Затемнений коридор уже вщент заповнений пацієнтами – ліжка стоять вздовж стін. Автори відео стверджують, що тяжкі пацієнти з коронавірусом і пневмонією користуються туалетами у палатах інших пацієнтів, а на весь коридор – лише одна лампа, тому медсестри, аби поставити крапельниці, змушені підсвічувати телефоном.

Кучер зазначив, що питання відкриття додаткових закладів вирішується у МОЗі, де перебуває його заступник Тарас Пастух.

«Ми знаємо, що зараз ситуація в лікарнях міста Харкова та області надскладна. І я вже неодноразово говорив про те, що у нас не вистачає лікарів та вільних палат для пацієнтів. Наразі оперативно вирішуємо питання про розвантаження профільних лікарень та переведення хворих на Covid-19 до закладів лікування. Цим зараз опікується мій профільний заступник, який перебуває в Києві. Відповідне рішення про те, до яких лікарень ми будемо направляти хворих, буде прийняте й озвучене найближчим часом», – написав Кучер.

Також він вкотре закликав харків'ян та мешканців області дотримуватися соціальної дистанції, носити маски та обробляти руки антисептиком.

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.