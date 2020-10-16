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    Директор Львівської інфекційної лікарні: половина важких хворих займались самолікуванням

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    Якщо порівнювати квітень-травень із вереснем-жовтнем, то дійсно, восени клінічний стан і перебіг хвороби є набагато тяжчим, &ndash; зазначає медик - Директор Львівської інфекційної лікарні: половина важких хворих займались самолікуванням
    Якщо порівнювати квітень-травень із вереснем-жовтнем, то дійсно, восени клінічний стан і перебіг хвороби є набагато тяжчим, – зазначає медик

    Директор лікарні Сергій Федоренко розповів про те, як ситуація змінилась порівняно з весною

    Керівник Львівської обласної інфекційної  клінічної лікарні Сергій Федоренко порівняв перебіг хвороби у шпиталізованих пацієнтів на початку пандемії із станом хворих на коронавірус, які поступають до медустанови тепер.

    В інтерв’ю «Главкому» директор лікарні зазначив, що тепер стан пацієнтів гірше, бо українці не дотримуються рекомендацій МОЗ та займаються самолікуванням.

    «Якщо порівнювати квітень-травень із вереснем-жовтнем, то дійсно, восени клінічний стан і перебіг хвороби є набагато тяжчим. Напевно, це зумовлено і мутацією вірусу, і тим, що, на жаль, наші громадяни не дослуховуються до порад фахівців, займаються дома самолікуванням. Воно триває десь і 15 днів, а коли починає розвиватися гостра легенево-серцева недостатність, інші патологічні прояви, тоді хворі у тяжкому або критичному стані поступають на лікування до нашої лікарні. 50% тих, які поступають до нас на лікування, особливо це стосується тяжких, не робили спроб звернутися до сімейного лікаря», – зазначає медик.

    Крім того, Сергій Федоренко пояснив, що в їхній лікарні перебуває більшість з підтвердженим Covid-19, а тим, хто поступають з підозрою, відразу роблять ПЛР-тест та на наступний день мають діагноз.

    Нагадаємо, що ВООЗ прогнозує зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів у порівнянні з квітнем.

    До відома, у світі станом на ранок 16 жовтня коронавірусом заразилися 39175466 людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 29378743 людини, а кількість померлих зросла до 1102291 людини.

    Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 грудня. Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину

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