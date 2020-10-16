Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 5992 людей



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Загалом від початку пандемії від коронавірусу померли 5408 людей

За минулу добу одужали 2269 людей

В Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Це на 930 випадків більше, ніж днем раніше (5062).

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 2269 людей (у попередній день 951), померли 106 осіб (у попередній день 73).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.

Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 грудня. Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину.

До відома, у світі станом на ранок 16 жовтня коронавірусом заразилися 39175466 людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 29378743 людини, а кількість померлих зросла до 1102291 людини.