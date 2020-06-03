У Харківському лабцентрі спалах коронавірусу: захворіли 10 працівників
У лабцентрі запевнили, що спалах коронавірусу не вплине на проведення ПЛР-тестівХарківському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України коронавірусом заразилися 10 співробітників.
Про це повідомили в пресслужбі Харківської облдержадміністрації.
«Захворіли шість епідеміологів (п'ять епідеміологів і завідувач епідвідділом), помічник епідеміолога, юрист, медсестра і водій», - йдеться в повідомленні.
Двоє хворих перебувають у лікарні, решта - на самоізоляції.
У лабцентрі запевнили, що спалах коронавірусу не вплине на проведення ПЛР-тестів, оскільки заражений персонал не проводив аналізи.
За наявною інформацією, хворі не контактували з біоматеріалами пацієнтів з Covid-19, а «вірус був занесений ззовні» від чоловіка однієї зі співробітниць.
У Харківській області зафіксували понад 1100 випадків СОVID-19, 48 осіб померли.
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Станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 328 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків менше, ніж учора (340).