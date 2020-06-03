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    Здоров'я

    У Харківському лабцентрі спалах коронавірусу: захворіли 10 працівників

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    У Харківському лабцентрі спалах коронавірусу - У Харківському лабцентрі спалах коронавірусу: захворіли 10 працівників
    У Харківському лабцентрі спалах коронавірусу

    У лабцентрі запевнили, що спалах коронавірусу не вплине на проведення ПЛР-тестів

    Харківському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України коронавірусом заразилися 10 співробітників.

    Про це повідомили в пресслужбі Харківської облдержадміністрації.

    «Захворіли шість епідеміологів (п'ять епідеміологів і завідувач епідвідділом), помічник епідеміолога, юрист, медсестра і водій», - йдеться в повідомленні.

    Двоє хворих перебувають у лікарні, решта - на самоізоляції.

    У лабцентрі запевнили, що спалах коронавірусу не вплине на проведення ПЛР-тестів, оскільки заражений персонал не проводив аналізи.

    За наявною інформацією, хворі не контактували з біоматеріалами пацієнтів з Covid-19, а «вірус був занесений ззовні» від чоловіка однієї зі співробітниць.

    У Харківській області зафіксували понад 1100 випадків СОVID-19, 48 осіб померли.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24340
    • Хворіють
      13535
    • Одужали
      10078
    • Померли
      727

    Станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 328 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків менше, ніж учора (340).

    водій Харківщина аналізи вірус коронавірус
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