У Харківському лабцентрі спалах коронавірусу: захворіли 10 працівників



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У Харківському лабцентрі спалах коронавірусу

У лабцентрі запевнили, що спалах коронавірусу не вплине на проведення ПЛР-тестів

Харківському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров’я України коронавірусом заразилися 10 співробітників.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської облдержадміністрації.

«Захворіли шість епідеміологів (п'ять епідеміологів і завідувач епідвідділом), помічник епідеміолога, юрист, медсестра і водій», - йдеться в повідомленні.

Двоє хворих перебувають у лікарні, решта - на самоізоляції.

У лабцентрі запевнили, що спалах коронавірусу не вплине на проведення ПЛР-тестів, оскільки заражений персонал не проводив аналізи.

За наявною інформацією, хворі не контактували з біоматеріалами пацієнтів з Covid-19, а «вірус був занесений ззовні» від чоловіка однієї зі співробітниць.

У Харківській області зафіксували понад 1100 випадків СОVID-19, 48 осіб померли.

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Станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 328 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків менше, ніж учора (340).