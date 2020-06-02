Безсимптомна пандемія. Як коронавірус звалив футбольний клуб «Карпати»

ГЛАВКОМ



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Так масово і одночасно як «Карпати» коронавірус не вражав жоден спортивний клуб світу Фото - ФК «Карпати»

Майже усі інфіковані не мають ознак хвороби, стверджує джерело

Львівські «Карпати» залишаються в епіцентрі уваги футбольної спільноти другий тиждень поспіль. Наприкінці травня команда змінила президента – за офіційною інформацією, 50 відсотків акцій у Петра Димінського викупив Олег Смалійчук.

А 31 травня команда замість зіграти перший після поновлення чемпіонату матч у рамках 24-го туру Прем’єр-ліги проти «Маріуполя» повально злягла. Спершу коронавірус виявили у футболістів Андро Ґіорґадзе, Владислава Дубинчака і одного з воротарів, а на додачу ще й у представника клубного персоналу.

А через три доби, після того, як 65 представників «Карпат» здали повторні тести на Covid-19, загальна кількість заражених зросла до 26-ти осіб: 11 з них начебто є гравцями, а інших 15 – тренери і персонал. Інших подробиць клуб уникає, а на телефонні дзвінки відправлені на двотижневу самоізоляцію тренери і футболісти не відповідають.

«Главкому» вдалося отримати внутрышню інформацію від джерела у львівському клубі. За його словами, майже у всіх карпатців, тести яких виявилися позитивними, взагалі відсутні симптоми хвороби – температура в нормі, тобто у межах 36,6, відсутні головний біль, нежить чи кашель. Підозра на коронавірус є лишень в однієї людини з персоналу клубу. У доволі літнього чоловіка вже три дні температура, але інші ознаки хвороби відсутні.

Інформацію про те, що тести гравці «Карпат» здавали в неліцензованій лабораторії, джерело відкинуло. Точніше, в приватній клініці представники клубу тестувалися першого разу. А другі тести вони проходили в шпиталі Педагогічного університету.

Наразі детальнішої інформації з табору «Карпат» немає.

Чи може це бути свідома маніпуляція? У футбольних колах існує така версія. Мовляв, «Карпати» - безнадійний аутсайдер, у них лише 14 очок і відставання від передостаннього місця складає п’ять пунктів. Команди, яку масово звалив коронавірус, із Прем’єр-ліги теоретично ніхто понижати в класі не буде. Гарантії в цьому, звісно, немає, але вірогідність врятуватися таким чином значно вища, ніж за спортивним принципом.