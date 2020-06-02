На Рівненщині деякі райони відновлять пасажирські перевезення



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На Рівненщині деякі райони відновлять пасажирські перевезення

Перевезення відновлять Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Корецький та Млинівський райони

У шести районах Рівненської області, в яких немає великої кількості випадків коронавірусу, відновлять пасажирські перевезення.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

Відповідне рішення про локальне відновлення пасажирських перевезень в області взяли на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Перевезення відновлять Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Корецький та Млинівський райони, оскільки показник захворюваності за тиждень там нижче, ніж 12 випадків на 100 тисяч населення.

Дозволили і міжрайонні перевезення між сусідніми районами з цього переліку.

Під час міжобласного сполучення перевезення буде здійснюватися в межах 50% кількості місць для сидіння.

У Рівненській області всього підтвердили 1870 випадків коронавірусу, вилікувалися 992 людини, 40 летальних випадків. Вона займає третє місце серед регіонів України за кількістю хворих.

Раніше головний санітарний лікар Вікто Ляшко пояснив, що буде з карантином в Україні після 22 червня.

З 1 червня зокрема, запрацювали спортзали, басейни та розпочалося відвідування освітніх занять, у групі не більше 10 осіб.

Нагадаємо, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня.

Коронавірус в Україні

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Станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 328 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків менше, ніж учора (340).