Covid-19 на Буковині йде на спад: за добу зафіксували 32 нові випадки хвороби



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Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3442 особи

У Чернівецькій області сьогодні медики отримали лабораторні підтвердження ще 32 випадків коронавірусної хвороби.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, сьогодні лабораторний центр дослідив 484 зразки тестів на Covid-19.

Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3442 особи.

За словами посадовця, сьогодні ще 36 буковинців одужали від коронавірусу. Вони двічі отримали негативний результат тесту.

«Тішить, що маємо першу тисячу одужавших, – 1017 буковинців здолали недугу», – зауважив він.

Він додав також, що найбільше на коронавірус хворіють мешканці області віком від 40 до 64 років. У цій групі зафіксовано 1665 випадків інфікування.

До слова, у Чернівцях «від страшного вірусу» помер протоієрей Московської церкви Василій Мандрюк.

Коронавірус в Україні

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Хворіють 13535

Одужали 10078

Померли 727

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Станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 328 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків менше, ніж учора (340).