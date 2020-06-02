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    Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 312 нових випадків коронавірусу

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    За добу госпіталізовані 82 особи - Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 312 нових випадків коронавірусу
    За добу госпіталізовані 82 особи

    Усього виявлено 24 340 випадків коронавірусної хвороби

    Станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 328 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків менше, ніж учора (340).

    Усього виявлено 24 340 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 747 у дітей, 4 682 – у медиків.

    З 328 людей, що захворіли за останню добу, 22 дитини (вчора 61), 61 медпрацівник (вчора 79).

    Одужали - 388, померли – 9 (вчора 10).

    За добу госпіталізовані 82 особи.

    Загалом одужали 10 078 осіб, летальних випадків – 727.

    Варто зазначити, що кількість тих, хто одужав від Covid-19 за добу, вища, ніж кількість тих, хто захворів.

    За попередню добу було здійснено 12 556 тестувань, з них – 8 097 дослідження методом ПЛР, а також 4 459 ІФА-тестувань.

    Найбільше людей захворіли за добу у Рівненській області – 53, Житомирській – 34 та на Львівщині – 34.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, 1 червня в Україні підтверджено 24 012 випадків Covid-19, з них 9 690 одужали, 718 померли. Протягом позаминулої доби лабораторно підтверджено 340 випадків, це на 128 випадків менше, 31 травня (468). За добу були госпіталізовані 97 осіб. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24340
    • Хворіють
      13535
    • Одужали
      10078
    • Померли
      727


    Як повідомлялось, станом на ранок вівторка, 2 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 375 526 осіб. У свою чергу, одужали 2 695 829. Всього у світі 6 266 192 особи інфіковано.


    Крим здоров'я Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов хвороби коронавірус
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