Оперативні дані МОЗ. В Україні зафіксовано 312 нових випадків коронавірусу



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За добу госпіталізовані 82 особи

Усього виявлено 24 340 випадків коронавірусної хвороби

Станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 328 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків менше, ніж учора (340).

Усього виявлено 24 340 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 747 у дітей, 4 682 – у медиків.

З 328 людей, що захворіли за останню добу, 22 дитини (вчора 61), 61 медпрацівник (вчора 79).

Одужали - 388, померли – 9 (вчора 10).

За добу госпіталізовані 82 особи.

Загалом одужали 10 078 осіб, летальних випадків – 727.

Варто зазначити, що кількість тих, хто одужав від Covid-19 за добу, вища, ніж кількість тих, хто захворів.

За попередню добу було здійснено 12 556 тестувань, з них – 8 097 дослідження методом ПЛР, а також 4 459 ІФА-тестувань.

Найбільше людей захворіли за добу у Рівненській області – 53, Житомирській – 34 та на Львівщині – 34.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 1 червня в Україні підтверджено 24 012 випадків Covid-19, з них 9 690 одужали, 718 померли. Протягом позаминулої доби лабораторно підтверджено 340 випадків, це на 128 випадків менше, 31 травня (468). За добу були госпіталізовані 97 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 24340

Хворіють 13535

Одужали 10078

Померли 727

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Як повідомлялось, станом на ранок вівторка, 2 червня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 375 526 осіб. У свою чергу, одужали 2 695 829. Всього у світі 6 266 192 особи інфіковано.



