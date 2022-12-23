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У Китаї лютує коронавірус: прогнозується 5 тис. смертей на день – Bloomberg

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Китаї лютує коронавірус: прогнозується 5 тис. смертей на день – Bloomberg
Лікарні переповнені пацієнтами, а крематорії перевантажені 
фото з відкритих джерел

Імовірно, буде 1 млн випадків Covid-19 щодня

Згідно з новим аналізом, Китай, ймовірно, переживає 1 млн випадків інфікування Covid-19 і 5 тис. смертей від вірусів щодня, оскільки він бореться з тим, що, як очікується, стане найбільшим спалахом, який коли-небудь бачив світ. Про це пише Bloomberg.

Ситуація може стати ще гіршою для країни з населенням 1,4 млрд людей. За даними лондонської дослідницької фірми Airfinity Ltd., яка зосереджується на прогнозній аналітиці здоров’я та відстежує пандемію з моменту її появи, у цій поточній хвилі щоденна кількість випадків може зрости до 3,7 млн у січні. За оцінками групи, тоді, швидше за все, відбудеться ще один сплеск заражень, який збільшить щоденний пік до 4,2 млн у березні. 

Його моделювання масштабів і жертв спалаху в Китаї, яке використовує дані провінцій, показує, що вплив різкого відходу країни від політики Covid Zero набагато перевищує підрахунки уряду.

Офіційно Китай повідомив про 2966 нових випадків захворювання на середу, а з початку грудня було менше 10 смертей від Covid. Але це суперечить повідомленням, про те, що лікарні переповнені пацієнтами, а крематорії перевищують свої можливості. 

Раніше Китай в основному закрив свою величезну мережу кабін для масового тестування та припинив спроби включати кожну окрему інфекцію в щоденний підрахунок, змусивши жителів покладатися на швидкі тести без зобов’язань повідомляти результати. Регулятор охорони здоров’я країни також тихо прийняв вужче визначення того, що вважається смертю від Covid. 
  
Ці зміни означають, що «офіційні дані навряд чи будуть справжнім відображенням спалаху, який спостерігається по всій країні, – сказала Луїза Блер, керівник відділу вакцин та епідеміології Airfinity, у заяві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Китаї на тлі масштабних антиковідних протестів, що тривають тиждень, збираються оголосити про послаблення своїх обмежувальних заходів і карантинних протоколів Covid-19 і скорочення масового тестування. 

Теги: економіка фотограф Китай смерть коронавірус

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