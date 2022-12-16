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Коронавірус може передаватися навіть після смерті – NYT

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коронавірус може передаватися навіть після смерті – NYT
фото ілюстративне

Ризик поширення коронавірусу від живого пацієнта набагато вищий, ніж передача від трупів

Коронавірусна інфекція може зберігатися в тілах померлих. При цьому також зберігається здатність вірусу до зараження. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дослідження університету Тіба в Японії та медичного центру Гамбург-Еппендорф у Німеччині.

Німецькі фахівці з'ясували, що сліди Covid-19 зберігаються у трупах протягом 17 днів після смерті. У свою чергу, японські вчені з посиланням на експерименти з тваринами заявили, що навіть мертві тіла зберігають значну кількість інфекційного вірусу.

«Як у фільмі жахів про зомбі, коронавірус може зберігатися в тілах інфікованих пацієнтів навіть після смерті», – йдеться у статті.

Крім того зазначається, що ризик поширення коронавірусу від живого пацієнта набагато вищий, ніж потенційна передача від трупів.

Раніше повідомлялося, що незважаючи на всі зусилля китайської влади стримати пандемію коронавірусу, кількість заражень у Китаї побила всі рекорди. Влада Китаю змушена знову посилити обмежувальні заходи: у великих містах відновлюються часткові локдауни та масове тестування.

Нагадаємо, в Україні в сезоні 2022-2023 років передбачається одночасна циркуляція вірусів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2, що і визначатиме активність епідемічного процесу. 

Теги: коронавірус інфекція хвороба

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