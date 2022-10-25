Епідемія коронавірусу та війна в Україні: Сунак виступив з першою промовою

Сунак: «Війна в Україні дестабілізувала ринки в усьому світі

Чарльза III виступив з першою промовою у новому статусі. Сунак подякував своїм попередникам Борису Джонсону «за неймовірні досягнення» та Ліз Трасс за «благородну мету» і «непосидючість». Промову Сунака транслювала BBC.

Сунак зазначив, що його призначили головою уряду, щоб виправити помилки, допущені Ліз Трасс.

«Зараз наша країна переживає глибоку економічну кризу. Наслідки Covid все ще залишаються, а війна в Україні дестабілізувала ринки в усьому світі. Після мільярдів фунтів стерлінгів, яких нам коштувала боротьба з Covid, після всіх негараздів в розпал жахливої ​​війни (в Україні- ред.), яка має бути успішно доведена до кінця, я цілком усвідомлюю, наскільки це важко. І я також розумію, що мені потрібно попрацювати, щоб відновити довіру. Я не злякався. Тому я стою перед вами, готовий вести нашу країну в майбутнє. Поставити свої потреби вище політики, простягнути руку та побудувати уряд, який представлятиме найкращі традиції моєї партії», – заявив Сунак.

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня 2022 року, новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак. Він наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років. Ріші Сунак офіційно став прем'єр-міністром Британії після аудієнції у короля Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці. Його попросять сформувати новий уряд.

Згодом президент Зеленський привітав Сунака з обранням на посаду.