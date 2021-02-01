У Кропивницькому сталося масове отруєння школярів, є госпіталізовані

Учні 1-4 класів однієї зі шкіл Кропивницького тимчасово переведені на дистанційну форму навчання через отруєння дітей

В одній зі шкіл Кропивницького понад 10 учнів 1-4 класу звернулися до медиків через слабкість та нудоту, двоє з них госпіталізовані.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Зазначається, що 28 січня від батьків учнів молодшої школи, які не прийшли на уроки, надійшли повідомлення зі скаргами на слабкість, нудоту, блювоту, біль в животі, підвищення температури. До обіду ще четверо дітей звернулися за допомогою до медсестри.

«За консультацією до сімейного лікаря 28-29 січня звернулися 12 учнів, з них двоє були госпіталізовані з діагнозом діарея невстановленої етіології», – йдеться в повідомленні.

Всі постраждалі харчувалися в шкільній їдальні. За результатами санітарно-епідеміологічного обстеження фахівці встановили порушення вимог чинного законодавства.

«Зараз тривають лабораторні дослідження зразків харчових продуктів, змивів з обладнання харчоблоку, питної води, готових страв, відібраних на харчоблоці», – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що з 29 січня робота їдальні була припинена. Харчування учнів на цей час не здійснюється. В їдальні провели завершальну дезінфекцію.

Водночас учні 1-4 класів тимчасово переведені на дистанційну форму навчання.

До слова, у Тернопільській області через кукурудзяне зерно померла дівчинка, якій був один рік і два місяці.