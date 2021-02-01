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    Здоров'я

    У Кропивницькому сталося масове отруєння школярів, є госпіталізовані

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    Двоє школярів госпіталізовані з діагнозом діарея невстановленої етіології - У Кропивницькому сталося масове отруєння школярів, є госпіталізовані
    Двоє школярів госпіталізовані з діагнозом діарея невстановленої етіології

    Учні 1-4 класів однієї зі шкіл Кропивницького тимчасово переведені на дистанційну форму навчання через отруєння дітей

    В одній зі шкіл Кропивницького понад 10 учнів 1-4 класу звернулися до медиків через слабкість та нудоту, двоє з них госпіталізовані.

    Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

    Зазначається, що 28 січня від батьків учнів молодшої школи, які не прийшли на уроки, надійшли повідомлення зі скаргами на слабкість, нудоту, блювоту, біль в животі, підвищення температури. До обіду ще четверо дітей звернулися за допомогою до медсестри.

    «За консультацією до сімейного лікаря 28-29 січня звернулися 12 учнів, з них двоє були госпіталізовані з діагнозом діарея невстановленої етіології», – йдеться в повідомленні.

    Всі постраждалі харчувалися в шкільній їдальні. За результатами санітарно-епідеміологічного обстеження фахівці встановили порушення вимог чинного законодавства.

    «Зараз тривають лабораторні дослідження зразків харчових продуктів, змивів з обладнання харчоблоку, питної води, готових страв, відібраних на харчоблоці», – йдеться в повідомленні.

    При цьому наголошується, що з 29 січня робота їдальні була припинена. Харчування учнів на цей час не здійснюється. В їдальні провели завершальну дезінфекцію.

    Водночас учні 1-4 класів тимчасово переведені на дистанційну форму навчання.

    До слова, у Тернопільській області через кукурудзяне зерно померла дівчинка, якій був один рік і два місяці.

    Теги: діти школа отруєння продукти їжа Кропивницький лікарня харчування учні
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