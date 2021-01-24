Netflix зняв серіал про отруєння Ющенка та Бандери. Винуватцями називають спецслужби СРСР і РФ

У серіалі розповідається історія отруєння експрезидента України Віктора Ющенка

На стрімінговій платформі Netflix вийшов документальний серіал «Мистецтво шпигунства» (Spycraft). Серед іншого проєкт згадує і про отруєння третього Президента України Віктора Ющенка діоксином.

Серіал можна переглянути на стрімінговій платформі Netflix. Трейлер серіалу опублікували на відеохостингу YouTube.

Головними героями однієї з серій стали лідери ОУН Степан Бандера і Лев Ребета, а також колишній український президент Віктор Ющенко.

Так, другий епізод серіалу називається «Смертельні отрути» (Deadly Poisons). Велика частина серії присвячена радянським і російським спецслужбам. Докладно описується, як офіцер КДБ Богдан Сташинський отруїв спочатку Ребета, а потім Бандеру газоподібним ціанітом.

Крім того, показали, як Ющенко запросили на вечерю спецслужби і отруїли супом, в якому був діоксин.

«Іноді мета таємної місії – не видобуток інформації, а вбивство. Для усунення ворогів шпигунські агентства розробили ряд смертельно небезпечних отрут», – йдеться в описі даної серії.

Всього серіал має 8 серій, кожна по 29-38 хвилин.

Поки серіал озвучили тільки англійською, турецькою та польською. Але вже доступні субтитри російською мовою.

Трейлер серіалу:

Нагадаємо, що отруєння Віктора Ющенка є одним з нерозкритих злочинів новітньої історії України, що відбулося під час президентських виборів 2004 року. Віктор Ющенко був отруєний хімічними речовинами, які зазвичай не входять до харчових продукти. Результати аналізу крові свідчать про те, що Віктор Ющенко був отруєний діоксинами. Їх вміст у крові перевищував допустиму концентрацію у тисячі разів.

Згідно з офіційною версією, ввечері 5 вересня 2004 Ющенко запросили на спеціальну нараду на дачу тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка, розташованої на Осокорках. На цій вечері також були присутні голова СБУ Ігор Смешко і народний депутат Давид Жванія. На думку самого Ющенка, отруєння сталося саме на цій вечері.

Адже, вранці 6 вересня розпочав скаржитися на нудоту, страшні головні і шлункові болі. Через кілька годин від болю Ющенко не міг встати з ліжка. У ніч з 9 на 10 вересня 2004 Ющенко був доставлений в австрійську клініку «Рудольфіннергаус», де йому встановили діагноз «гострий панкреатит» з ускладненнями, викликаною отруєнням токсинами.