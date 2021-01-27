Масове отруєння під Одесою: суд оштрафував чоловіка, який шаурмою отруїв 37 осіб

37 осіб отруїлися та потрапили до лікарні після купленої в одесита шаурми

37 осіб опинилися в Одеській інфекційній лікарні через отруєння

Вирок власнику точки з шаурмою, розташованої на Троїцькій вулиці Одеси, виніс Овідіопольський районний суд області. Про це передає «Думская».

Чоловіка визнали винним у скоєнні кримінального злочину, передбаченого 325 статті Кримінального кодексу України («порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням»).

Нагадаємо, що у серпні 2019 року, покуштувавши його шаурми, у лікарню потрапило аж 37 громадян, в основному чомусь жителі житлового масиву «Сьоме небо». Правда, постраждалими визнали тільки двадцять осіб, у яких діагностували сальмонельоз.

Після отруєння у торгову точку навідалися перевіряючі, які виявили там численні порушення санітарно-епідемічних норм та правил, а також ГОСТів.

Бізнесмену призначили покарання у вигляді кримінального штрафу. Якщо вирок не скасує апеляція, він повинен буде заплатити державі 17 тисяч гривень. Цивільні позови у рамках процесу не подавалися.

Рішення суду прокоментував один з організаторів одеського «Шаурмарша» 2016 року Микола Яковенко:

«Чомусь деякі люди ще вважають, що точки вуличного харчування поблизу ринків – це найбільш «безпечний» спосіб перекусити. Мовляв, раз там місцеві торговці купують, значить, вони знають, що все добре. Але це не так! Найчастіше точки продажу шаурми, пиріжків та інших подібних страв у ринків виявляються антисанітарними. Двічі подумайте перед тим, як там щось купувати! Я не проти гастрономічних експериментів, але все ж таки закликаю вибрати для себе дві-три стабільні точки з гарною якістю і смаком шаурми і стати їх постійним клієнтом. Шаурма любить стабільність та довготривалі відносини. Що ж стосується фігуранта кримінального провадження – він заслуговує суворого покарання, після якого, сподіваюся, вже не повернеться в професію. Процес виробництва і споживання шаурми – це життєва філософія, яка побудована на взаємній довірі. Такі люди ламають цю концепцію, вносять смуту у ряди любителів шаурми і створюють негативну репутацію нашого делікатесу», – заявив Яковенко.

Нагадаємо, що на Одещині дев'ять дітей захворіли на сальмонельоз через бруд у харчоблоці.