  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Масове отруєння під Одесою: суд оштрафував чоловіка, який шаурмою отруїв 37 осіб

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    37 осіб отруїлися та потрапили до лікарні після купленої в одесита шаурми&nbsp; - Масове отруєння під Одесою: суд оштрафував чоловіка, який шаурмою отруїв 37 осіб
    37 осіб отруїлися та потрапили до лікарні після купленої в одесита шаурми 
    Фото з відкритих джерел

    37 осіб опинилися в Одеській інфекційній лікарні через отруєння

    Вирок власнику точки з шаурмою, розташованої на Троїцькій вулиці Одеси, виніс Овідіопольський районний суд області. Про це передає «Думская».

    Чоловіка визнали винним у скоєнні кримінального злочину, передбаченого 325 статті Кримінального кодексу України («порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням»).

    Нагадаємо, що у серпні 2019 року, покуштувавши його шаурми, у лікарню потрапило аж 37 громадян, в основному чомусь жителі житлового масиву «Сьоме небо». Правда, постраждалими визнали тільки двадцять осіб, у яких діагностували сальмонельоз.

    Після отруєння у торгову точку навідалися перевіряючі, які виявили там численні порушення санітарно-епідемічних норм та правил, а також ГОСТів.

    Бізнесмену призначили покарання у вигляді кримінального штрафу. Якщо вирок не скасує апеляція, він повинен буде заплатити державі 17 тисяч гривень. Цивільні позови у рамках процесу не подавалися.

    Рішення суду прокоментував один з організаторів одеського «Шаурмарша» 2016 року Микола Яковенко:

    «Чомусь деякі люди ще вважають, що точки вуличного харчування поблизу ринків – це найбільш «безпечний» спосіб перекусити. Мовляв, раз там місцеві торговці купують, значить, вони знають, що все добре. Але це не так! Найчастіше точки продажу шаурми, пиріжків та інших подібних страв у ринків виявляються антисанітарними. Двічі подумайте перед тим, як там щось купувати! Я не проти гастрономічних експериментів, але все ж таки закликаю вибрати для себе дві-три стабільні точки з гарною якістю і смаком шаурми і стати їх постійним клієнтом. Шаурма любить стабільність та довготривалі відносини. Що ж стосується фігуранта кримінального провадження – він заслуговує суворого покарання, після якого, сподіваюся, вже не повернеться в професію. Процес виробництва і споживання шаурми – це життєва філософія, яка побудована на взаємній довірі. Такі люди ламають цю концепцію, вносять смуту у ряди любителів шаурми і створюють негативну репутацію нашого делікатесу», – заявив Яковенко.

    Нагадаємо, що на Одещині дев'ять дітей захворіли на сальмонельоз через бруд у харчоблоці.

    Теги: суд Одеса отруєння Одещина філософія вирок харчування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies