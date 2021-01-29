Два жителя Одеської області отруїлися грибами

Постраждалих було госпіталізовано

Минулого тижня в Одеській області зареєстрували один випадок отруєння грибами, постраждали двоє людей. Про це повідомили у пресслужбі Одеського лабораторного центру МОЗ.

«Постраждалі вживали власноруч законсервовані гриби, зібрані ними восени 2020 року у місцевому лісі. Хворих госпіталізовано до Кодимського центральну районну лікарню, де вони отримали симптоматичне лікування. Постраждалі вже виписалися зі стаціонару і знаходяться вдома», – йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що протягом минулого року по області зареєстрували 21 випадок отруєння грибами з 38 постраждалими. Зокрема, у Кодимському районі – 4 випадки отруєнь грибами.

Нагадаємо, що на Одещині родина отруїлася грибами: дитина у комі.