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    Два жителя Одеської області отруїлися грибами

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    <p>Це сталося у Кодимському районі</p> - Два жителя Одеської області отруїлися грибами

    Це сталося у Кодимському районі

    Фото з відкритих джерел

    Постраждалих було госпіталізовано

    Минулого тижня в Одеській області зареєстрували один випадок отруєння грибами, постраждали двоє людей. Про це повідомили у пресслужбі Одеського лабораторного центру МОЗ.

    «Постраждалі вживали власноруч законсервовані гриби, зібрані ними восени 2020 року у місцевому лісі. Хворих госпіталізовано до Кодимського центральну районну лікарню, де вони отримали симптоматичне лікування. Постраждалі вже виписалися зі стаціонару і знаходяться вдома», – йдеться у повідомленні.

    Слід зазначити, що протягом минулого року по області зареєстрували 21 випадок отруєння грибами з 38 постраждалими. Зокрема, у Кодимському районі – 4 випадки отруєнь грибами.

    Нагадаємо, що на Одещині родина отруїлася грибами: дитина у комі.

    Теги: отруєння Одещина гриби
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