Пандемія Covid-19: львівські лікарні заповнені хворими на 95%



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Влада Львова заявила про заповненість лікарень на 95%

Зараз у лікарні швидкої допомоги Львова перебуває 70 осіб, понад 80 в 1-ій лікарні, і ще 70 пацієнтів - у 8-й міській лікарні

Медичні установи Львова у зв'язку з пандемією коронавіруса заповнені майже на 95%. При цьому в місті спостерігається зниження захворюваності в останній час.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

За словами голови міського управління охорони здоров'я Володимира Зуба, показник захворюваності залишається на високому рівні.

«Зараз ми бачимо певну стабілізацію. Але це не означає, що ситуація пішла на спад, тому що в наші стаціонари дуже багато пацієнтів надходять щодня, у нас фактично заповненість сьогодні в міських установах становить 95%, і хоча ми виписуємо щодня пацієнтів, але в той же час рівно стільки ж до нас і надходить», - повідомив Зуб.

Він зазначив, що зараз у лікарні швидкої допомоги Львова перебуває 70 осіб, понад 80 в 1-ій лікарні, і ще 70 пацієнтів - у 8-й міській лікарні.

Зазначимо, у Львівській області за минулу добу виявили 153 нових випадки захворювання коронавірусом. З них 54 - у Львові. За словами Зуба, минулого тижня фіксували близько 70-100 нових випадків у Львові.

Коронавірус в Україні

Всього 46763

Хворіють 24993

Одужали 20558

Померли 1212

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу. За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - 27, вчора - 12. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212. Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.