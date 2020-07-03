У Монголії зафіксували спалах чуми. Хворі з'їли бабака



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У Монголії введено карантин через чуму

Хворі на бубонну чуму мали прямі контакти зі 146 людьми

В одній із провінцій Монголії зафіксували спалах бубонної чуми. Про це напередодні повідомив Національний центр вивчення зоонозних інфекцій.



Центр ідентифікував, що хворі мали прямі контакти зі 146 людьми, непрямі – з більш ніж 500.



Видання Central Asia зазначає, що в лікарню доправили 27-річного чоловіка й дівчину, яка перебувала у критичному стані. Причина зараження – сире м'ясо бабака, яке їли хворі.



Через виявлення бубонної чуми у двох районах міста Ховд ввели карантин на невизначений термін. Карантин розпочався о 10.00 29 червня, зазначає видання.



Це вже не перші випадки зараження бубонною чумою у країні. У квітні минулого року у провінції Баян-Улгій подружня пара померла від цього захворювання через вживання в їжу сирого м'яса бабака, повідомляє Azattyq Ruhy.



Бубонна чума належить до гострої форми інфекційного захворювання, спричиненого потраплянням в організм збудника через шкіру. Переносниками є блохи, які паразитують на пацюках та інших гризунах. Якщо чума набуває масштабного поширення, то може передаватися від тварин і людей аерозольним шляхом.