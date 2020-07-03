МОЗ оприлюднило новий список країн «червоної зони» документ



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Україна також увійшла в «червону зону» з показником 59,7 на 100 тис. населення

Міністерство охорони здоров’я опублікувало оновлений список країн «червоної зони», після прибуття з яких необхідно пройти обсервацію або зробити ПЛР-тест. Список опублікований в п'ятницю, 3 липня.

Зокрема, в «червону зону» увійшли країни, в яких, станом на 3 липня, показник захворюваності на коронавірус перевищує 40 на 100 тис. населення.

У списку досі залишаються Катар, США, Вірменія, Перу, Бахрейн, Бельгія, Оман, Білорусь, Кувейт, Сан-Томе і Принсіпі, Французька Гвіана, Сінгапур, Бразилія, Майотта, Росія, ОАЕ, Мальдіви, Чилі, Панама, Болівія, Португалія, Молдова, Саудівська Аравія, Еквадор, Габон, Північна Македонія, Франція, Домініканська Республіка, Канада, Екваторіальна Гвінея, Кабо Верде, Гондурас, Гвінея-Бісау, Колумбія, Південна Африка, Аргентина, Бангладеш, Азербайджан і Гватемала.

В оновлений список увійшли також Ізраїль, Казахстан, Теркс і Кайкос, Сейшельські острови, Боснія і Герцеговина, Киргизстан, ЦАР, Мавританія, Ірак, Мексика, Палестина, Суринам, Єгипет, Коста-Рика, Пакистан, Чорногорія, Антигуа і Барбуда, Люксембург, Гаїті і Сальвадор.

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При цьому з «червоної» в «зелену» зону перейшли Сан-Марино, Нідерланди, Джибуті, Кайманові острови, Афганістан, Італія, Ліхтенштейн. Дані по Великобританії, Іспанії і Швеції, які раніше були в «червоній» зоні, у МОЗ відсутні.

Відзначимо, що Україна також увійшла в «червону зону» з показником 59,7 на 100 тис. населення.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу. За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - 27, вчора - 12. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212. Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 46763

Хворіють 24993

Одужали 20558

Померли 1212

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