У Львові від коронавірусу помер головний педіатр міста
Остальському було 60 років
У Львові від коронавірусу помер головний педіатр управління охорони здоров'я Львівської міськради Богдан Остальський.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
У міськраді повідомили, що він боровся з хворобою тривалий час.
Остальському було 60 років. Він довгий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я Львівської міськради.
«Відійшов у вічність головний педіатр Львова Богдан Остальський. Лікар, якого ми назавжди запам'ятаємо як великого професіонала і хорошого друга для наших дітей. Нам дуже пощастило жити і працювати разом з вами, Богдан Романович. Вічна пам'ять»,– написав мер Львова Андрій Садовий.
До слова, у серпні у Львові на 62-му році життя від ускладнень коронавірусу помер лікар-психіатр Львівського обласного психоневрологічного диспансеру Фуртак Нестор Іванович.