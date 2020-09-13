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    Здоров'я

    У Львові від коронавірусу помер головний педіатр міста

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    Від коронавірусу помер головний педіатр Львова Богдан Остальський - У Львові від коронавірусу помер головний педіатр міста
    Від коронавірусу помер головний педіатр Львова Богдан Остальський

    Остальському було 60 років

    У Львові від коронавірусу помер головний педіатр управління охорони здоров'я Львівської міськради Богдан Остальський.

    Про це повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

    У міськраді повідомили, що він боровся з хворобою тривалий час.

    Остальському було 60 років. Він довгий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я Львівської міськради.

    «Відійшов у вічність головний педіатр Львова Богдан Остальський. Лікар, якого ми назавжди запам'ятаємо як великого професіонала і хорошого друга для наших дітей. Нам дуже пощастило жити і працювати разом з вами, Богдан Романович. Вічна пам'ять»,– написав мер Львова Андрій Садовий.

    До слова, у серпні у Львові на 62-му році життя від ускладнень коронавірусу помер лікар-психіатр Львівського обласного психоневрологічного диспансеру Фуртак Нестор Іванович.

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