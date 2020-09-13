У Львові від коронавірусу помер головний педіатр міста



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Від коронавірусу помер головний педіатр Львова Богдан Остальський

Остальському було 60 років

У Львові від коронавірусу помер головний педіатр управління охорони здоров'я Львівської міськради Богдан Остальський.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У міськраді повідомили, що він боровся з хворобою тривалий час.

Остальському було 60 років. Він довгий час працював головним спеціалістом відділу координації роботи закладів охорони здоров'я управління охорони здоров'я Львівської міськради.

«Відійшов у вічність головний педіатр Львова Богдан Остальський. Лікар, якого ми назавжди запам'ятаємо як великого професіонала і хорошого друга для наших дітей. Нам дуже пощастило жити і працювати разом з вами, Богдан Романович. Вічна пам'ять»,– написав мер Львова Андрій Садовий.

До слова, у серпні у Львові на 62-му році життя від ускладнень коронавірусу помер лікар-психіатр Львівського обласного психоневрологічного диспансеру Фуртак Нестор Іванович.