У Львові від ускладнень коронавірусу помер лікар



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лікар-психіатр Нестор Фуртак помер на 62-му році життя

З початку пандемії в Україні інфікувалися вже понад 104 тис. медиків

У Львові на 62-му році життя від ускладнень коронавірусу помер лікар-психіатр Львівського обласного психоневрологічного диспансеру Фуртак Нестор Іванович.

Про це повідомило Українське лікарське товариство у Львові.

«Українське лікарське товариство у Львові висловлює щирі співчуття рідним та близьким, а також колективу Львівського обласного психоневрологічного диспансеру з приводу передчасної смерті Нестора Івановича. Вічна пам’ять усім медичним працівникам, які віддали своє життя у боротьбі із страшною недугою», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, з початку пандемії в Україні інфікувалися вже понад 104 тис. медиків.

До слова, у неділю на Буковині зафіксували новий антирекорд захворювань на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 104958

Одужали 52235

Хворіють 50452

Померли 2271

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вдалось «збити» першу хвилю Covid-19, коли вона була в Європі, і її не було і тільки зараз вона прийшла.