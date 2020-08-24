У Львові від ускладнень коронавірусу помер лікар
Лікар-психіатр Нестор Фуртак помер на 62-му році життя
З початку пандемії в Україні інфікувалися вже понад 104 тис. медиків
У Львові на 62-му році життя від ускладнень коронавірусу помер лікар-психіатр Львівського обласного психоневрологічного диспансеру Фуртак Нестор Іванович.
Про це повідомило Українське лікарське товариство у Львові.
«Українське лікарське товариство у Львові висловлює щирі співчуття рідним та близьким, а також колективу Львівського обласного психоневрологічного диспансеру з приводу передчасної смерті Нестора Івановича. Вічна пам’ять усім медичним працівникам, які віддали своє життя у боротьбі із страшною недугою», – йдеться у повідомленні.
Як відомо, з початку пандемії в Україні інфікувалися вже понад 104 тис. медиків.
До слова, у неділю на Буковині зафіксували новий антирекорд захворювань на коронавірус.
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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вдалось «збити» першу хвилю Covid-19, коли вона була в Європі, і її не було і тільки зараз вона прийшла.