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    Здоров'я

    У Львові від ускладнень коронавірусу помер лікар

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    <p>Лікар-психіатр Нестор&nbsp;Фуртак&nbsp; помер на 62-му році життя</p> - У Львові від ускладнень коронавірусу помер лікар

    Лікар-психіатр Нестор Фуртак  помер на 62-му році життя

    З початку пандемії в Україні інфікувалися вже понад 104 тис. медиків

    У Львові на 62-му році життя від ускладнень коронавірусу помер лікар-психіатр Львівського обласного психоневрологічного диспансеру Фуртак Нестор Іванович.

    Про це повідомило Українське лікарське товариство у Львові.

    «Українське лікарське товариство у Львові висловлює щирі співчуття рідним та близьким, а також колективу Львівського обласного психоневрологічного диспансеру з приводу передчасної смерті Нестора Івановича. Вічна пам’ять усім медичним працівникам, які віддали своє життя у боротьбі із страшною недугою», – йдеться у повідомленні.

    Як відомо, з початку пандемії в Україні інфікувалися вже понад 104 тис. медиків.

    До слова, у неділю на Буковині зафіксували новий антирекорд захворювань на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      104958
    • Одужали
      52235
    • Хворіють
      50452
    • Померли
      2271

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні вдалось «збити» першу хвилю Covid-19, коли вона була в Європі, і її не було і тільки зараз вона прийшла. 

    Львів лікар смерть коронавірус
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