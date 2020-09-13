У Чехії почалася друга хвиля епідемії коронавірусу



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У Чехії почалася друга хвиля епідемії коронавірусу

За темпами поширення інфекції Чехія виявилася на одному з перших місць в Євросоюзі

У Чеській Республіці почалася друга хвиля епідемії коронавірусу, повідомив в телеінтерв'ю представник уряду з питань науки і досліджень в сфері охорони здоров'я, епідеміолог Роман Примула.

Про це повідомляє Radio Prague.

На думку фахівця, через два-три тижні кількість госпіталізованих з ковідом може зрівнятися з показниками весни 2020 року. За темпами поширення інфекції Чеська Республіка виявилася на одному з перших місць в Євросоюзі.

Роман Примула вважає, що в даний момент не діють будь-які обмежувальні заходи, які зможуть переломити ситуацію. Очевидно, що основним способом зараження є перенесення інфекції повітряно-крапельним шляхом на короткій дистанції.

Прикладом епідеміолог назвав ситуацію, коли люди співають, перебуваючи поруч. На думку епідеміолгола, слід хоча б протягом місяця уникати святкових урочистостей, щоб знизити криву зараження.

Якщо за три тижні швидкість поширення епідемії не вдасться загальмувати, в лікарнях знову відкриються відділення для інфікованих коронавірусів.

У разі, якщо не буде вжито заходів, в кінці жовтня ліміт ліжок для пацієнтів з ковідом може бути вичерпаний, попередив Роман Примула.