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    У світі

    У Чехії почалася друга хвиля епідемії коронавірусу

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    У Чехії почалася друга хвиля епідемії коронавірусу - У Чехії почалася друга хвиля епідемії коронавірусу
    У Чехії почалася друга хвиля епідемії коронавірусу

    За темпами поширення інфекції Чехія виявилася на одному з перших місць в Євросоюзі

    У Чеській Республіці почалася друга хвиля епідемії коронавірусу, повідомив в телеінтерв'ю представник уряду з питань науки і досліджень в сфері охорони здоров'я, епідеміолог Роман Примула.

    Про це повідомляє Radio Prague.

    На думку фахівця, через два-три тижні кількість госпіталізованих з ковідом може зрівнятися з показниками весни 2020 року. За темпами поширення інфекції Чеська Республіка виявилася на одному з перших місць в Євросоюзі.

    Роман Примула вважає, що в даний момент не діють будь-які обмежувальні заходи, які зможуть переломити ситуацію. Очевидно, що основним способом зараження є перенесення інфекції повітряно-крапельним шляхом на короткій дистанції.

    Прикладом епідеміолог назвав ситуацію, коли люди співають, перебуваючи поруч. На думку епідеміолгола, слід хоча б протягом місяця уникати святкових урочистостей, щоб знизити криву зараження.

    Якщо за три тижні швидкість поширення епідемії не вдасться загальмувати, в лікарнях знову відкриються відділення для інфікованих коронавірусів.

    У разі, якщо не буде вжито заходів, в кінці жовтня ліміт ліжок для пацієнтів з ковідом може бути вичерпаний, попередив Роман Примула.

    Чехія карантин коронавірус
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